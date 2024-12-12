Красота и юность: состоялся Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал
Мероприятие проводится в поддержку специальной военной операции и посвящено Дню Героев Отечества, героям СВО и Году семьи.
Мероприятие проводится в поддержку специальной военной операции и посвящено Дню Героев Отечества, героям СВО и Году семьи.
Мероприятие прошло в Гостином дворе в Москве.
В числе участников бала 820 молодых людей, чьи родные и близкие участвуют в спецоперации, включая тех, кто погиб при исполнении воинского долга.
В числе участников бала 820 молодых людей, чьи родные и близкие участвуют в спецоперации, включая тех, кто погиб при исполнении воинского долга.
Проект направлен на укрепление связи поколений и патриотического воспитания молодежи, сохранение исторической памяти, культурных и нравственных традиций и укрепление гуманитарных международных связей.
Проект направлен на укрепление связи поколений и патриотического воспитания молодежи, сохранение исторической памяти, культурных и нравственных традиций и укрепление гуманитарных международных связей.
На фото: Руководитель проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова, командир 604-го Центра специального назначения "Витязь" Герой России Александр Белоглазов и заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Алексей Воробьев (слева направо).
На фото: Руководитель проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова, командир 604-го Центра специального назначения "Витязь" Герой России Александр Белоглазов и заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Алексей Воробьев (слева направо).
В рамках проведения МБКБ 2024 оглашены имена Победителей главной номинации Проекта "Принц и Принцесса Бала МБКБ 2024": принц Бала 2024 – Минаков Семён из ЛНР, Принцесса Бала 2024 – Ягопасова Диана из Пермского края.
В рамках проведения МБКБ 2024 оглашены имена Победителей главной номинации Проекта "Принц и Принцесса Бала МБКБ 2024": принц Бала 2024 – Минаков Семён из ЛНР, Принцесса Бала 2024 – Ягопасова Диана из Пермского края.
В этом году участниками Кремлевского бала также стали молодые люди из 35 иностранных государств.
В этом году участниками Кремлевского бала также стали молодые люди из 35 иностранных государств.
Всего Кремлевский кадетский бал собрал более 2,5 тыс. молодых людей
Всего Кремлевский кадетский бал собрал более 2,5 тыс. молодых людей
На фото: участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала с флагами стран-участниц.
На фото: участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала с флагами стран-участниц.
Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов бала за стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к историческим и культурным традициям.
Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов бала за стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к историческим и культурным традициям.
Кроме того, мероприятие посетили дипломаты Посольств иностранных государств: Туркменистан, Республика Намибия, Республика Гвинея, Республика Панама, Республика Судан, Федеративная Республика Нигерия, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Республика Беларусь и Китайская Народная Республика.
Кроме того, мероприятие посетили дипломаты Посольств иностранных государств: Туркменистан, Республика Намибия, Республика Гвинея, Республика Панама, Республика Судан, Федеративная Республика Нигерия, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Республика Беларусь и Китайская Народная Республика.
Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к участникам бала с напутствием проявлять настойчивость в достижении поставленных целей и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к участникам бала с напутствием проявлять настойчивость в достижении поставленных целей и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.