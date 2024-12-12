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Красота и юность: состоялся Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал - РИА Новости, 12.12.2024
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12:01 12.12.2024
https://ria.ru/20241212/bal-1988759897.html
Красота и юность: состоялся Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал
Красота и юность: состоялся Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал - РИА Новости, 12.12.2024
Красота и юность: состоялся Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал
В Москве состоялся IX международный кремлевский благотворительный кадетский бал. Фотографии с обворожительными молодыми участниками — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2024
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фото
россия
москва
андрей белоусов
гостиный двор
сво
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В Москве состоялся IX международный кремлевский благотворительный кадетский бал. Фотографии с обворожительными молодыми участниками — в фотоленте РИА Новости.
россия
москва
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фото, фото, россия, москва, андрей белоусов, гостиный двор, сво
Фото, Россия, Москва, Андрей Белоусов, Гостиный двор, СВО

Красота и юность: состоялся Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал

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В Москве состоялся IX международный кремлевский благотворительный кадетский бал. Фотографии с обворожительными молодыми участниками — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Мероприятие проводится в поддержку специальной военной операции и посвящено Дню Героев Отечества, героям СВО и Году семьи.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Мероприятие проводится в поддержку специальной военной операции и посвящено Дню Героев Отечества, героям СВО и Году семьи.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Мероприятие прошло в Гостином дворе в Москве.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Мероприятие прошло в Гостином дворе в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В числе участников бала 820 молодых людей, чьи родные и близкие участвуют в спецоперации, включая тех, кто погиб при исполнении воинского долга.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

В числе участников бала 820 молодых людей, чьи родные и близкие участвуют в спецоперации, включая тех, кто погиб при исполнении воинского долга.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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3 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Проект направлен на укрепление связи поколений и патриотического воспитания молодежи, сохранение исторической памяти, культурных и нравственных традиций и укрепление гуманитарных международных связей.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Проект направлен на укрепление связи поколений и патриотического воспитания молодежи, сохранение исторической памяти, культурных и нравственных традиций и укрепление гуманитарных международных связей.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: Руководитель проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова, командир 604-го Центра специального назначения "Витязь" Герой России Александр Белоглазов и заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Алексей Воробьев (слева направо).

Руководитель проекта Международный кремлевский благотворительный кадетский бал Юлия Кирпичникова, командир 604-го Центра специального назначения Витязь Герой России Александр Белоглазов и заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник Алексей Воробьев на IX Международном Кремлевском Благотворительном Кадетском Балу в Гостином дворе в Москве

На фото: Руководитель проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" Юлия Кирпичникова, командир 604-го Центра специального назначения "Витязь" Герой России Александр Белоглазов и заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Алексей Воробьев (слева направо).

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В рамках проведения МБКБ 2024 оглашены имена Победителей главной номинации Проекта "Принц и Принцесса Бала МБКБ 2024": принц Бала 2024 – Минаков Семён из ЛНР, Принцесса Бала 2024 – Ягопасова Диана из Пермского края.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

В рамках проведения МБКБ 2024 оглашены имена Победителей главной номинации Проекта "Принц и Принцесса Бала МБКБ 2024": принц Бала 2024 – Минаков Семён из ЛНР, Принцесса Бала 2024 – Ягопасова Диана из Пермского края.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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6 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В этом году участниками Кремлевского бала также стали молодые люди из 35 иностранных государств.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

В этом году участниками Кремлевского бала также стали молодые люди из 35 иностранных государств.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Всего Кремлевский кадетский бал собрал более 2,5 тыс. молодых людей

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Всего Кремлевский кадетский бал собрал более 2,5 тыс. молодых людей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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8 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала с флагами стран-участниц.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

На фото: участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала с флагами стран-участниц.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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9 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов бала за стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к историческим и культурным традициям.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Президент России Владимир Путин поблагодарил организаторов бала за стремление воспитывать молодежь на основе непреходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к историческим и культурным традициям.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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10 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Кроме того, мероприятие посетили дипломаты Посольств иностранных государств: Туркменистан, Республика Намибия, Республика Гвинея, Республика Панама, Республика Судан, Федеративная Республика Нигерия, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Республика Беларусь и Китайская Народная Республика.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Кроме того, мероприятие посетили дипломаты Посольств иностранных государств: Туркменистан, Республика Намибия, Республика Гвинея, Республика Панама, Республика Судан, Федеративная Республика Нигерия, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Республика Беларусь и Китайская Народная Республика.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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11 из 12
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к участникам бала с напутствием проявлять настойчивость в достижении поставленных целей и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Участники IX Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала в Гостином дворе в Москве

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к участникам бала с напутствием проявлять настойчивость в достижении поставленных целей и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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ФотоРоссияМоскваАндрей БелоусовГостиный дворСВО
 
 
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