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Красота и юность: состоялся Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал

Красота и юность: состоялся Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал - РИА Новости, 12.12.2024

Красота и юность: состоялся Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал

В Москве состоялся IX международный кремлевский благотворительный кадетский бал. Фотографии с обворожительными молодыми участниками — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 12.12.2024

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фото

россия

москва

андрей белоусов

гостиный двор

сво

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В Москве состоялся IX международный кремлевский благотворительный кадетский бал. Фотографии с обворожительными молодыми участниками — в фотоленте РИА Новости.

россия

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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