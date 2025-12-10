В Армении зарегистрируют "TRIPP Company" для реализации "Маршрута Трампа"

ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Для реализации в Армении проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) в республике будет зарегистрировано совместное армянско-американское предприятие "TRIPP Company", сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.