В Армении зарегистрируют "TRIPP Company" для реализации "Маршрута Трампа"

ЕРЕВАН, 10 дек – РИА Новости. Для реализации в Армении проекта "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) в республике будет зарегистрировано совместное армянско-американское предприятие "TRIPP Company", сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"В Армении будет зарегистрировано армянско-американское совместное предприятие "TRIPP Company", которое получит право на развитие необходимой инфраструктуры для железнодорожных, автомобильных дорог, нефтяных и газовых трубопроводов, а также оптоволоконных кабелей. Мы уже в следующем году перейдем к этапу практической реализации и строительства", - заявил Пашинян, выступая в Немецком обществе внешней политики. Его цитирует пресс-служба правительства.
По словам Пашиняна, проект "Маршрут Трампа", а также транспортное сообщение между Арменией и Турцией могут стать важной составляющей Среднего коридора, обеспечивая бесперебойную связь между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через территорию Армении. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.