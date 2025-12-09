Rutube обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день

https://ria.ru/20251209/zriteli-2060769733.html
Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день, сообщила пресс-служба видеохостинга. РИА Новости, 09.12.2025
россия
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
