Рейтинг@Mail.ru
Rutube обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/zriteli-2060769733.html
Rutube обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день
Rutube обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день - РИА Новости, 09.12.2025
Rutube обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день
Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день, сообщила пресс-служба видеохостинга. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:41:00+03:00
2025-12-09T11:41:00+03:00
технологии
россия
rutube
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992639405_0:83:3285:1930_1920x0_80_0_0_3580c541255cce226b85114931d39ccd.jpg
https://ria.ru/20250618/zriteli-2023607382.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992639405_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_f83ee1a79254c5cad8186f2b466967dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, rutube, youtube
Технологии, Россия, Rutube, YouTube
Rutube обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день

Rutube впервые обогнал YouTube в России по числу зрителей за день

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Rutube. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал YouTube в России по количеству зрителей за день, сообщила пресс-служба видеохостинга.
"Дневная аудитория Rutube впервые превысила аналогичный показатель YouTube. По состоянию на 6 декабря 2025 года, дневная аудитория российского видеохостинга составила более 23,8 млн человек, а YouTube - 22,3 млн человек", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Mediascope.
В компании также напомнили, что месячная аудитория Rutube в ноябре 2025 года достигла 80,6 миллиона человек.
Видеохостинг Rutube - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
США вошли в тройку самых активных зрителей Rutube за рубежом в 2025 году
18 июня, 15:35
 
ТехнологииРоссияRutubeYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала