01:59 09.12.2025
Американские производители игр зарегистрировали товарные знаки в России
технологии, россия, сша, европа, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Технологии, Россия, США, Европа, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Американские производители игр зарегистрировали товарные знаки в России

РИА Новости: создатели Call of Duty зарегистрировали товарный знак в РФ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Ряд американских производителей компьютерных игр смогли зарегистрировать в России товарные знаки, среди них Call of Duty, Fallout, Dishonored и Deathloop, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, американские компании "Активижн Паблишинг, Инк." и "ЗениМакс Медиа Инк" подали заявки на регистрацию товарных знаков в виде эмблем указанных игр в октябре 2025 года, в декабре Роспатент принял решение зарегистрировать их.
Под этими товарными знаками будут продаваться игры, загружаемые на компьютер. Кроме того, компании смогут предоставить возможность играть онлайн.
Разработчик игр Activision Blizzard принадлежат такие популярные видеоигровые франшизы, как World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, а также Call of Duty и многие другие. В марте 2022 года компания приостановила продажу своих игр в России.
ZeniMax Media занимается созданием видеоигр для консолей, ПК и мобильных устройств. Основана в 1999 году. Офисы компании располагаются в США, Европе, Австралии и Азии.
ТехнологииРоссияСШАЕвропаФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
