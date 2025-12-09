https://ria.ru/20251209/zhitel-2060778300.html
Жителю Омской области грозит срок за инцидент с пограничником на капоте
Жителю Омской области грозит срок за инцидент с пограничником на капоте - РИА Новости, 09.12.2025
Жителю Омской области грозит срок за инцидент с пограничником на капоте
Жителю Омской области грозит 5 лет колонии за то, что он не остановился по требованию пограничников и прокатил одного из них на лобовом стекле, сообщили в...
Жителю Омской области грозит срок за инцидент с пограничником на капоте
ОМСК, 9 дек - РИА Новости.
Жителю Омской области грозит 5 лет колонии за то, что он не остановился по требованию пограничников и прокатил одного из них на лобовом стекле, сообщили
в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в октябре 2025 года в Русско-Полянском районе Омской области
: 26-летний мужчина ехал на "ВАЗ 2106" в состоянии алкогольного опьянения, его остановили сотрудники пограничной службы.
"Препятствуя движению автомобиля до приезда Госавтоинспекции, один из военнослужащих преградил ему путь. В это время мужчина начал движение, и сотрудник погранслужбы во избежание наезда был вынужден лечь на капот и держаться руками за стеклоочистители до момента полной остановки автомобиля", – сообщили в пресс-службе.
Было возбуждено уголовное дело по статьям "управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления", "управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию" и "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей".
"Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы", – добавили в пресс-службе.
Вину водитель признал полностью. Уголовное дело прокуратура направила в суд.