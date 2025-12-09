Рейтинг@Mail.ru
"Ужасный финал". В США пообещали Зеленскому судьбу Чаушеску - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:55 09.12.2025
"Ужасный финал". В США пообещали Зеленскому судьбу Чаушеску
Журналист Рик Санчес на своей странице в соцсети X предсказал Владимиру Зеленскому судьбу расстрелянного в 1989 году румынского лидера Николае Чаушеску, если... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
румыния
украина
бухарест
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
румыния
украина
бухарест
сша
в мире, румыния, украина, бухарест, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Румыния, Украина, Бухарест, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, США
"Ужасный финал". В США пообещали Зеленскому судьбу Чаушеску

Журналист Санчес предсказал Зеленскому судьбу казненного Чаушеску

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Журналист Рик Санчес на своей странице в соцсети X предсказал Владимиру Зеленскому судьбу расстрелянного в 1989 году румынского лидера Николае Чаушеску, если глава киевского режима не примет условия американского президента Дональда Трампа.
"Европа и Украина зашли в тупик. Они исчерпали все свои возможности, <…>. Как недавно сказал Трамп: "У Зеленского нет иного выбора, кроме как принять условия урегулирования", — написал он.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Война окончена". В США выступили со срочным призывом из-за России
Вчера, 15:46
Журналист отметил, что при другом раскладе главу киевского режима может настигнуть "ужасный финал в стиле Чаушеску".
Во вторник глава Белого дома в интервью изданию Politico заявил, что Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что он проигрывает.
Чаушеску руководил Румынией с 1965 по 1989 год. После начала в Румынии в декабре 1989 года протестов президент страны Николае Чаушеску вместе с супругой Еленой бежали из Бухареста, но были схвачены и помещены под арест. Суд над ними состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште (Румыния). Супругов приговорили к смертной казни по обвинению в масштабных злоупотреблениях властью и попытках осуществления геноцида, приговор был сразу приведен в исполнение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В США раскрыли, что думают о Зеленском в Белом доме
Вчера, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРумынияУкраинаБухарестВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по УкраинеСША
 
 
