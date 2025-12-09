Журналист отметил, что при другом раскладе главу киевского режима может настигнуть "ужасный финал в стиле Чаушеску".

Во вторник глава Белого дома в интервью изданию Politico заявил, что Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что он проигрывает.