МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Журналист Рик Санчес на своей странице в соцсети X предсказал Владимиру Зеленскому судьбу расстрелянного в 1989 году румынского лидера Николае Чаушеску, если глава киевского режима не примет условия американского президента Дональда Трампа.
"Европа и Украина зашли в тупик. Они исчерпали все свои возможности, <…>. Как недавно сказал Трамп: "У Зеленского нет иного выбора, кроме как принять условия урегулирования", — написал он.
Журналист отметил, что при другом раскладе главу киевского режима может настигнуть "ужасный финал в стиле Чаушеску".
Во вторник глава Белого дома в интервью изданию Politico заявил, что Владимиру Зеленскому придется начать принимать условия урегулирования и что он проигрывает.
Чаушеску руководил Румынией с 1965 по 1989 год. После начала в Румынии в декабре 1989 года протестов президент страны Николае Чаушеску вместе с супругой Еленой бежали из Бухареста, но были схвачены и помещены под арест. Суд над ними состоялся 25 декабря 1989 года в военном гарнизоне Тырговиште (Румыния). Супругов приговорили к смертной казни по обвинению в масштабных злоупотреблениях властью и попытках осуществления геноцида, приговор был сразу приведен в исполнение.