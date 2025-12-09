Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Зеленского торгашом
14:51 09.12.2025
Трамп назвал Зеленского торгашом
Трамп назвал Зеленского торгашом
Президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Зеленского торгашом.
Трамп назвал Зеленского торгашом

Трамп вновь назвал Зеленского торгашом

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Зеленского торгашом.
"Знаете, он... он... торгаш", - заявил Трамп в интервью изданию Politico.
Ранее Трамп уже называл Зеленского торгашом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки
Вчера, 14:35
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
