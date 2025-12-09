https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060835148.html
Трамп назвал Зеленского торгашом
Трамп назвал Зеленского торгашом - РИА Новости, 09.12.2025
Трамп назвал Зеленского торгашом
Президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Зеленского торгашом. РИА Новости, 09.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
владимир зеленский
сша
Новости
ru-RU
Трамп вновь назвал Зеленского торгашом