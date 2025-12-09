https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060803174.html
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа - РИА Новости, 09.12.2025
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа
Владимир Зеленский пытается выиграть время и надеется, что работу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине удастся сорвать, заявил... РИА Новости, 09.12.2025
Кошкович: Зеленский тянет время и надеется на срыв плана Трампа по миру