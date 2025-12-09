Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа - РИА Новости, 09.12.2025
13:25 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060803174.html
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа
Владимир Зеленский пытается выиграть время и надеется, что работу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине удастся сорвать, заявил... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:25:00+03:00
2025-12-09T13:25:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дело миндича
дональд трамп
золтан кошкович
лондон
украина
сша
лондон
украина
На Западе раскрыли, что задумал Зеленский в отношении Трампа

Кошкович: Зеленский тянет время и надеется на срыв плана Трампа по миру

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается выиграть время и надеется, что работу президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине удастся сорвать, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X, комментируя переговоры главы киевского режима в Лондоне.
"Рискуя констатировать очевидное, Зеленский пытается выиграть время. Он хочет затянуть этот процесс до января, надеясь, что партия войны в Конгрессе сможет каким-то образом саботировать Трампа", — написал Кошкович.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Зеленский сделал заявление из-за отставки Ермака
Вчера, 12:53
В понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Ранее Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа воспринимает этот визит как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине.
По данным издания, такое положение дел раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский устроил в Лондоне
Вчера, 10:58
 
