Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление из-за отставки Ермака - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060793053.html
Зеленский сделал заявление из-за отставки Ермака
Зеленский сделал заявление из-за отставки Ермака - РИА Новости, 09.12.2025
Зеленский сделал заявление из-за отставки Ермака
Владимир Зеленский высказался о возможных кандидатурах на пост главы его Офиса, при этом не исключив, что эта должность останется вакантной. Его слова приводит... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:53:00+03:00
2025-12-09T12:53:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
денис шмыгаль
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060607182_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c4d313c13cc58b8aa42126a23184811a.jpg
https://ria.ru/20251209/svr-2060764761.html
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060726631.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060607182_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_7e54022e0bf1efce1570bc259d2e23ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, денис шмыгаль, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), страна.ua, дело миндича, кирилл буданов*
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Страна.ua, Дело Миндича, Кирилл Буданов*
Зеленский сделал заявление из-за отставки Ермака

Зеленский заявил, что может управлять Украиной и без главы своего офиса

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский высказался о возможных кандидатурах на пост главы его Офиса, при этом не исключив, что эта должность останется вакантной. Его слова приводит издание Страна.ua.
"В любом случае нужно делать выбор, а то если пройдет много времени, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и могу жить без, поэтому нужно определиться", — сказал Зеленский.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СВР рассказала о связи польской посреднической фирмы и Ермака
Вчера, 11:25
Претендентами на должность он назвал министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова*, первого замглавы МИД Сергея Кислицу, замглавы офиса Павла Палису и первого вице-премьера Михаила Федорова, но отметил, что с каждым из них имеются проблемы.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 28 ноября провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики.
В тот же день Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе
Вчера, 08:51
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДенис ШмыгальНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Страна.uaДело МиндичаКирилл Буданов*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала