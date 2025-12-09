Зеленский сделал заявление из-за отставки Ермака

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский высказался о возможных кандидатурах на пост главы его Офиса, при этом не исключив, что эта должность останется вакантной. Его слова приводит издание Страна.ua.
"В любом случае нужно делать выбор, а то если пройдет много времени, я привыкну, что могу и сам справиться без главы Офиса и могу жить без, поэтому нужно определиться", — сказал Зеленский.
Претендентами на должность он назвал министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова*, первого замглавы МИД Сергея Кислицу, замглавы офиса Павла Палису и первого вице-премьера Михаила Федорова, но отметил, что с каждым из них имеются проблемы.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 28 ноября провели обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики.
В тот же день Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее глава киевского режима подписал указ о его увольнении.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.