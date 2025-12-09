Экс-депутат Рады рассказал, чем обернется отказ Зеленского от плана США

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского принимать предложения Белого дома по урегулированию на Украине может обернуться продолжением коррупционных расследований на Украине и последующим уходом самого Зеленского, поделился мнением с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

"Все попытки каким-то образом отделить Зеленского от этого коррупционного скандала не имеют абсолютно никаких шансов. Все на Украине поняли, что на самом деле всю эту коррупционную машину крышевал Зеленский", - отмечает Килинкаров.