Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе - РИА Новости, 09.12.2025
08:51 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060726631.html
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал Владимира Зеленского за игнорирование американской инициативы по... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:51:00+03:00
2025-12-09T08:51:00+03:00
Новая выходка Зеленского вызвала возмущение на Западе

Финский политик Мема раскритиковал Зеленского за игнорирование плана Трампа

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал Владимира Зеленского за игнорирование американской инициативы по завершению конфликта на Украине. Свое мнение он выразил в соцсети X.
«
"Выходит, что Зеленский даже не читал предложенный Трампом мирный план. Это многое говорит о том, как именно он относится к переговорам с Россией", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Единственная надежда": в США предсказали бегство Зеленского с Украины
Вчера, 04:22
Мема подчеркнул, что глава киевского режима пытается выиграть время ради продолжения боевых действий.
«
"Это угроза как для Украины, так и Европы", — резюмировал финский политик.
В понедельник американский президент Дональд Трамп выразил разочарование тем, что Зеленский не прочитал мирное предложение по урегулированию конфликта.
В тот же день Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что в переговорном процессе по разрешению украинского кризиса все еще нет единой позиции по будущему Донбасса.
Екатерина II - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Украине сочли Екатерину II пропагандой российского империализма
Вчера, 07:48
 
