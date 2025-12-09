https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060698997.html
СМИ: США считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров
СМИ: США считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров - РИА Новости, 09.12.2025
СМИ: США считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров
Администрация президента США Дональда Трампа воспринимает визит Владимира Зеленского в Лондон как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T01:10:00+03:00
2025-12-09T01:10:00+03:00
2025-12-09T01:10:00+03:00
в мире
сша
лондон
украина
владимир зеленский
дональд трамп
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060622694_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8513c9dbd8ff5a5c1456c4cd3ae621f6.jpg
https://ria.ru/20251209/miroshnik-2060698830.html
https://ria.ru/20251209/ssha-2060697215.html
сша
лондон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060622694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dc4a9b5cbb2a65b45917f15541d057d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, лондон, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Лондон, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер
СМИ: США считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров
Axios: США считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров по Украине
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа воспринимает визит Владимира Зеленского в Лондон как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине, сообщило издание Axios
со ссылкой на источники.
По информации издания, украинские чиновники считают, что США пытаются отделить Зеленского от европейских лидеров, чтобы более эффективно оказывать на него давление.
Один украинский чиновник отметил, что администрация Трампа подталкивает Зеленского к быстрым действиям, а европейцы советуют проявлять осторожность и терпение.
Как сообщает Axios, такое положение дел раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
В понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.