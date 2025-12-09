Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров
01:10 09.12.2025
СМИ: США считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров
СМИ: США считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров

Axios: США считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров по Украине

Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Toby Melville
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа воспринимает визит Владимира Зеленского в Лондон как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, украинские чиновники считают, что США пытаются отделить Зеленского от европейских лидеров, чтобы более эффективно оказывать на него давление.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мирошник объяснил, зачем Европа пытается исказить план США по Украине
01:08
Один украинский чиновник отметил, что администрация Трампа подталкивает Зеленского к быстрым действиям, а европейцы советуют проявлять осторожность и терпение.
Как сообщает Axios, такое положение дел раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.
В понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ: США давят на Зеленского, чтобы он пошел на территориальные уступки
00:40
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
