СМИ: США считают визит Зеленского в Лондон затягиванием переговоров

© AP Photo / Toby Melville Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне

ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа воспринимает визит Владимира Зеленского в Лондон как попытку затянуть переговоры по мирному урегулированию на Украине, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, украинские чиновники считают, что США пытаются отделить Зеленского от европейских лидеров, чтобы более эффективно оказывать на него давление.

Один украинский чиновник отметил, что администрация Трампа подталкивает Зеленского к быстрым действиям, а европейцы советуют проявлять осторожность и терпение.

Как сообщает Axios, такое положение дел раздражает некоторых людей в Белом доме, которые считают европейцев главным препятствием для заключения мирной сделки.