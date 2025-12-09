Зеленский осознал, что США не видят Украину в НАТО

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что США не видят Украину в НАТО и он это осознал.
«
"Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока Украину в НАТО", - приводит слова Зеленского украинское издание Новости.LIVE.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.