Зеленский осознал, что США не видят Украину в НАТО

"Мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока Украину в НАТО", - приводит слова Зеленского украинское издание Новости.LIVE.

В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".