Зеленский заявил, что готов изменить закон для проведения выборов

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине выразил готовность изменить ради этого законодательство.

"Я прошу сейчас США помочь мне, можно с европейскими коллегами, обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда в следующие 60-90 дней Украина будет готова к выборам. Я прошу, чтобы наши парламентарии подготовили законодательные предложения о возможности изменения законодательных основ и закона "О выборах во время военного положения", — приводит его слова телеканал "Мы — Украина".

Ранее во вторник Трамп заявил, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время. По его словам, власти используют военное положение как предлог, чтобы не проводить голосование. В феврале он назвал Зеленского "диктатором без выборов", заявив, что его рейтинг опустился до четырех процентов.

Глава киевского режима не раз называл проведение выборов на Украине невозможным согласно действующему законодательству. Тем временем срок его президентских полномочий истек 20 мая 2024 года, а новые выборы не проводили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Как ранее сегодня писала газета Financial Times, представители Трампа дали Зеленскому несколько дней для ответа на предложенную мирную сделку, согласно которой Украина должна признать потерю территорий. Тот, в свою очередь, якобы попросил дать время на консультации с европейскими лидерами, чтобы возможное решение не привело к "расколу единства". При этом хозяин Белого дома рассчитывает на достижение соглашения по урегулированию до 25 декабря.

Обсуждения мирной инициативы США

Джареда Кушнера . Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил Владимир Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

По данным зарубежных СМИ, документ среди прочего включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России

Зеленский же накануне в очередной раз отправился в Великобританию, где обсудил американский план с премьером Киром Стармером , а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем . Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на территориальные уступки.