В Белгородской области при атаке беспилотника повреждено здание автосервиса
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 09.12.2025
В Белгородской области при атаке беспилотника повреждено здание автосервиса
В Белгородской области при атаке беспилотника повреждено здание автосервиса
Здание автосервиса получило повреждения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ на территории Белгородской области, повреждены пять автомобилей, рассказал... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгородской области при атаке беспилотника повреждено здание автосервиса

При атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область повреждены автосервис и пять машин

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Здание автосервиса получило повреждения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ на территории Белгородской области, повреждены пять автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Министерство обороны РФ во вторник сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили над территорией Белгородской области 49 БПЛА.
"В Белгородской области поврежден автосервис и пять транспортных средств", - сказал собеседник агентства.
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Белгородская область
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала