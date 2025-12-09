https://ria.ru/20251209/zdanie-2060767891.html
В Белгородской области при атаке беспилотника повреждено здание автосервиса
В Белгородской области при атаке беспилотника повреждено здание автосервиса
В Белгородской области при атаке беспилотника повреждено здание автосервиса
Здание автосервиса получило повреждения в результате атаки ударного беспилотника ВСУ на территории Белгородской области, повреждены пять автомобилей, рассказал... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
В Белгородской области при атаке беспилотника повреждено здание автосервиса
При атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область повреждены автосервис и пять машин