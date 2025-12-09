Заварин: понятие "многодетная семья" будет уточнено в Вологодской области

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области под председательством главы облпарламента Романа Заварина рассмотрели законопроект, подготовленный по инициативе губернатора области и прокурора региона, направленный на уточнение понятия многодетной семьи, сообщает пресс-служба регпарламента.

"Это решение позволит сделать систему адресной поддержки более эффективной и поможет семьям, которые несут повышенную нагрузку, связанную с уходом за детьми-инвалидами. Закон даст возможность таким семьям не терять статус многодетной и получать необходимые льготы", – подчеркнул Заварин, его слова приводит пресс-служба.

Документ вносит изменения сразу в несколько региональных законов и приведет социальную поддержку семей к единым современным стандартам. Соответствующие поправки в областное законодательство позволят сохранить многодетным семьям существующие меры поддержки: льготы на древесину и прочие энергоресурсы, предоставление земельных участков и другие, отмечают в пресс-службе Заксобрания.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии регионального парламента.