Суд по делу Коломойского еще раз перенесли, сообщил депутат Рады
Суд по делу Коломойского еще раз перенесли, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 09.12.2025
Суд по делу Коломойского еще раз перенесли, сообщил депутат Рады
Заседание суда по делу украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) вновь перенесено, на этот раз из-за... 09.12.2025
украина
россия
Суд по делу Коломойского еще раз перенесли, сообщил депутат Рады
Гончаренко: заседание по делу Коломойского перенесли еще раз из-за болезни судьи
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Заседание суда по делу украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) вновь перенесено, на этот раз из-за болезни судьи, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
Накануне украинское издание "Страна.ua
" сообщило, что запланированное на 8 декабря заседание суда по делу Коломойского перенесено на 11 декабря, так как конвойная служба якобы не смогла доставить его в здание суда. По информации издания, адвокаты украинского олигарха заявили, что это уже не первый случай, когда у правоохранителей уже четвертую неделю "не получается" доставить их подзащитного в суд.
"Коломойский анонсировал, что хочет рассказать журналистам много интересной информации. И вот заседание снова переносят. Совпадение?" - написал Гончаренко
* в своем Telegram-канале.
Ранее указанное издание, ссылаясь на источник в юридических кругах сообщило, что защита Коломойского и фигурантов других резонансных дел на Украине
намерена добиться освобождения своих клиентов из-под стражи на фоне ослабления позиций Владимира Зеленского
после коррупционного скандала.
Бюро экономической безопасности Украины в августе 2024 года сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского, где, в частности, речь шла о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению по ряду дел.