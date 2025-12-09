Суд по делу Коломойского еще раз перенесли, сообщил депутат Рады

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Заседание суда по делу украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) вновь перенесено, на этот раз из-за болезни судьи, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Бюро экономической безопасности Украины в августе 2024 года сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского, где, в частности, речь шла о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению по ряду дел.