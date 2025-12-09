Президент России Владимир Путин участвует в заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека.
https://ria.ru/20251209/zasedanie-2060811513.html
Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека
Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека - РИА Новости, 09.12.2025
Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:50:00+03:00
2025-12-09T16:50:00+03:00
2025-12-09T16:50:00+03:00
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060811222_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_40432ab86efb1d124e76a72ffb2b4d88.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060811222_78:0:993:686_1920x0_80_0_0_0e9a6a38615f02377e17dea0ab0435ba.jpg
LIVE: Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека
LIVE: Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека
2025-12-09T16:50
true
PT138M33S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео
Владимир Путин
Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека
Президент России Владимир Путин участвует в заседании Совета по развитию гражданского общества и прав человека.
2025-12-09T16:50
true
PT138M33S