Защита фигуранта дела об афере с квартирой Долиной обжаловала приговор

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защита Андрея Основы, получившего четыре года лишения свободы по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Асим Алыев.

"Подал краткую апелляционную жалобу", - сказал адвокат.

По словам Алыева, объем предъявленного обвинения Основе не соответствует произошедшим событиям.

Адвокат намерен добиться отмены приговора и возврата уголовного дела прокурору в связи с неправильным, по его словам, применением уголовного закона.

Ранее Алыев заявлял РИА Новости, что организаторы аферы с квартирой Долиной , предположительно, могут находиться на территории Украины

Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября огласил приговоры обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной.

Курьер Анжела Цырульникова приговорена к 7 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей. Дмитрий Леонтьев получил 7 лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий – 7 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа – 4 года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.

По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.

В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от 6 до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.