Защита фигуранта дела об афере с квартирой Долиной обжаловала приговор - РИА Новости, 09.12.2025
03:13 09.12.2025
Защита фигуранта дела об афере с квартирой Долиной обжаловала приговор
Защита Андрея Основы, получившего четыре года лишения свободы по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:13:00+03:00
2025-12-09T03:13:00+03:00
происшествия
украина
московская область (подмосковье)
москва
лариса долина
украина
московская область (подмосковье)
москва
происшествия, украина, московская область (подмосковье), москва, лариса долина
Происшествия, Украина, Московская область (Подмосковье), Москва, Лариса Долина
Защита фигуранта дела об афере с квартирой Долиной обжаловала приговор

Защита фигуранта дела об афере с квартирой Долиной Основы обжаловала приговор

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Защита Андрея Основы, получившего четыре года лишения свободы по делу об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости его адвокат Асим Алыев.
"Подал краткую апелляционную жалобу", - сказал адвокат.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Стали известны новые детали по делу Долиной
Вчера, 09:31
По словам Алыева, объем предъявленного обвинения Основе не соответствует произошедшим событиям.
Адвокат намерен добиться отмены приговора и возврата уголовного дела прокурору в связи с неправильным, по его словам, применением уголовного закона.
Ранее Алыев заявлял РИА Новости, что организаторы аферы с квартирой Долиной, предположительно, могут находиться на территории Украины.
Концерт на Красной площади, посвященный Дню России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Плюс": после дела Долиной резко вырос спрос на страховку от потери жилья
Вчера, 05:00
Балашихинский городской суд Подмосковья в конце ноября огласил приговоры обвиняемым в мошенничестве с квартирой Долиной.
Курьер Анжела Цырульникова приговорена к 7 годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей. Дмитрий Леонтьев получил 7 лет колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий – 7 лет колонии строгого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Андрей Основа – 4 года колонии общего режима со штрафом 900 тысяч рублей.
По версии следствия, фигуранты, действуя совместно и согласованно с иными неустановленными соучастниками, со 2 апреля по 12 июля 2024 года совершили путем обмана хищение денежных средств на сумму 175,12 миллиона рублей. Они также лишили Долину права на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы рыночной стоимостью более 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов рублей.
В прениях сторон гособвинение попросило суд приговорить четырех фигурантов к срокам от 6 до 9,5 лет со штрафами в размере от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, прокурор просил об удовлетворении гражданских исков потерпевших и сохранении ареста на имущество подсудимых для обеспечения исполнения приговора.
Как сообщала прокуратура, подсудимые также совершили хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона - у жительницы Балашихи. Когда последнюю пытались убедить в передаче еще 4,5 миллионов, она поняла, что ее обманывают, и обратилась в правоохранительные органы. В результате Цырульникова в июле 2024 года была задержана с поличным при получении муляжа денежных средств.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Эксперт рассказал, как Долина пытается усилить позицию по делу о квартире
5 декабря, 17:30
 
ПроисшествияУкраинаМосковская область (Подмосковье)МоскваЛариса Долина
 
 
