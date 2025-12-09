Рейтинг@Mail.ru
18:36 09.12.2025 (обновлено: 18:57 09.12.2025)
Путин попросил СПЧ представить предложения по миграционной политике
Путин попросил СПЧ представить предложения по миграционной политике
Президент РФ Владимир Путин попросил СПЧ представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере миграции. РИА Новости, 09.12.2025
владимир путин
кирилл кабанов
россия
Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил СПЧ представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере миграции.
Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что Совет предлагает доработать нормы в сфере миграционной политики.
"Для меня очень важна эта обратная связь. Вы сейчас ее как бы даете. Спасибо большое, и ждем тогда ваших предложений по совершенствованию нормативной базы", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Рабочие - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В России предложили новую систему набора трудовых мигрантов
28 ноября, 11:39
 
Владимир ПутинКирилл КабановРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
