Путин попросил СПЧ представить предложения по миграционной политике
Путин попросил СПЧ представить предложения по миграционной политике - РИА Новости, 09.12.2025
Путин попросил СПЧ представить предложения по миграционной политике
Президент РФ Владимир Путин попросил СПЧ представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере миграции. РИА Новости, 09.12.2025
