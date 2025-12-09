Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Трампа о Зеленском
18:57 09.12.2025 (обновлено: 19:01 09.12.2025)
Захарова прокомментировала слова Трампа о Зеленском
Захарова прокомментировала слова Трампа о Зеленском
мария захарова, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, россия
Мария Захарова, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, США, Россия
Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Ничего плохого в торговле нет, если не заниматься "кровавым торгашеством", которым занимается Владимир Зеленский, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "торгашом", причем не в первый раз.
"В торговле нет ничего плохого, когда не идет речь о торговле теми людьми, которые тебе доверились и которые тебя избрали для того, чтобы ты, как и обещал, принес на землю их мир. Но когда речь идет о торговле верой, доверием людей, а потом еще и их жизнями, куда включается и торговля органами, и торговля детьми украинскими, и торговля честью, совестью, будущим Украины, тогда это значение приобретает совершенно иной смысл. Действительно, это кровавое торгашество, то, чем занимается Зеленский", - сказала Захарова в ответ на просьбу прокомментировать высказывания американского лидера.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп посоветовал Зеленскому взять себя в руки
Вчера, 14:35
 
Мария Захарова Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина США Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
