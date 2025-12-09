Захарова прокомментировала слова Трампа о Зеленском

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Ничего плохого в торговле нет, если не заниматься "кровавым торгашеством", которым занимается Владимир Зеленский, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "торгашом", причем не в первый раз.
"В торговле нет ничего плохого, когда не идет речь о торговле теми людьми, которые тебе доверились и которые тебя избрали для того, чтобы ты, как и обещал, принес на землю их мир. Но когда речь идет о торговле верой, доверием людей, а потом еще и их жизнями, куда включается и торговля органами, и торговля детьми украинскими, и торговля честью, совестью, будущим Украины, тогда это значение приобретает совершенно иной смысл. Действительно, это кровавое торгашество, то, чем занимается Зеленский", - сказала Захарова в ответ на просьбу прокомментировать высказывания американского лидера.
