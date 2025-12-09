Землетрясение в Японии может вызвать цепную реакцию, считает эксперт

ТОКИО, 9 дек – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Мощное землетрясение у побережья префектуры Аомори может стимулировать сейсмическую активность на соседних разломах, заявил в беседе с РИА Новости профессор Высшей школы естественных наук Университета Тохоку Кэйсукэ Ёсида.

"В настоящее время я считаю, что существует множество возможных вариантов развития событий, но, думаю, что упомянутый вами сценарий вполне вероятен", - подчеркнул эксперт в ответ на вопрос РИА Новости, существует ли вероятность того, что землетрясение на севере Японии спровоцирует цепную реакцию сейсмической активности в окружающих разломах.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло поздно вечером 8 декабря в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила более шести по семибалльной шкале, принятой в Японии.

К настоящему времени, согласно подсчетам РИА Новости на основании данных Главного метеорологического агентства, произошло 23 афтершока, и лишь пять из них имели магнитуду выше 5. К примеру, после мощного землетрясения у полуострова Ното в январе 2024 года за первые сутки произошло более 155 повторных землетрясений.

Согласно данным Геопространственного информационного управления, поступившим в распоряжение РИА Новости, мощное землетрясение на севере Японии вызвало сдвиг земной коры в районе эпицентра примерно на 9 сантиметров.