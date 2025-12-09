Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Японии может вызвать цепную реакцию, считает эксперт - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/yaponiya-2060941340.html
Землетрясение в Японии может вызвать цепную реакцию, считает эксперт
Землетрясение в Японии может вызвать цепную реакцию, считает эксперт - РИА Новости, 09.12.2025
Землетрясение в Японии может вызвать цепную реакцию, считает эксперт
Мощное землетрясение у побережья префектуры Аомори может стимулировать сейсмическую активность на соседних разломах, заявил в беседе с РИА Новости профессор... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:20:00+03:00
2025-12-09T19:20:00+03:00
в мире
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_1fd6be36fe4f1bf110e3cf259aa03312.jpg
https://ria.ru/20251209/zemletrjasenie-2060752958.html
https://ria.ru/20251209/japonija-2060723143.html
https://ria.ru/20251208/yaponiya-2060667299.html
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_317d780a2342fb1cb78f42e64600ffbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, аомори (префектура), хоккайдо
В мире, Япония, Аомори (префектура), Хоккайдо
Землетрясение в Японии может вызвать цепную реакцию, считает эксперт

Есида: мощное землетрясение в Японии может активизировать соседние разломы

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье
Тихоокеанское побережье - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Тихоокеанское побережье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 9 дек – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Мощное землетрясение у побережья префектуры Аомори может стимулировать сейсмическую активность на соседних разломах, заявил в беседе с РИА Новости профессор Высшей школы естественных наук Университета Тохоку Кэйсукэ Ёсида.
"В настоящее время я считаю, что существует множество возможных вариантов развития событий, но, думаю, что упомянутый вами сценарий вполне вероятен", - подчеркнул эксперт в ответ на вопрос РИА Новости, существует ли вероятность того, что землетрясение на севере Японии спровоцирует цепную реакцию сейсмической активности в окружающих разломах.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Землетрясение в Японии вызвало сдвиг земной коры до девяти сантиметров
Вчера, 10:49
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло поздно вечером 8 декабря в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья префектуры Аомори. Максимальная сила толчков составила более шести по семибалльной шкале, принятой в Японии.
К настоящему времени, согласно подсчетам РИА Новости на основании данных Главного метеорологического агентства, произошло 23 афтершока, и лишь пять из них имели магнитуду выше 5. К примеру, после мощного землетрясения у полуострова Ното в январе 2024 года за первые сутки произошло более 155 повторных землетрясений.
Последствия землетрясения в Хатинохе, Япония - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Японии после землетрясения произошло более десяти подземных толчков
Вчера, 08:12
Согласно данным Геопространственного информационного управления, поступившим в распоряжение РИА Новости, мощное землетрясение на севере Японии вызвало сдвиг земной коры в районе эпицентра примерно на 9 сантиметров.
Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска чрезвычайно мощного землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.
Землетрясение в Японии - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Японии основные потоки российских туристов не затронуты землетрясением
8 декабря, 19:47
 
В миреЯпонияАомори (префектура)Хоккайдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала