Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 50

ТОКИО, 9 дек – РИА Новости. Число пострадавших при мощном землетрясении на севере Японии выросло до 50, сообщает телекомпания Число пострадавших при мощном землетрясении на севере Японии выросло до 50, сообщает телекомпания NHK

Ранее телеканал TBS сообщал о 35 пострадавших.

Иватэ. По последним данным NHK, наибольшее число пострадавших - 36 человек - в префектуре Аомори . Еще 14 человек пострадали в префектурах Хоккайдо

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник поздно вечером в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья Аомори. Максимальная сила толчков составила более шести по семибалльной шкале, принятой в Японии

Согласно данным Геопространственного информационного управления, поступившим в распоряжение РИА Новости, мощное землетрясение на севере Японии вызвало сдвиг земной коры в районе эпицентра примерно на девять сантиметров.

Последний афтершок магнитудой 5,3 произошел в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.