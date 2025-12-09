https://ria.ru/20251209/yaponiya-2060840803.html
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 50
Число пострадавших при мощном землетрясении на севере Японии выросло до 50, сообщает телекомпания NHK. РИА Новости, 09.12.2025
ТОКИО, 9 дек – РИА Новости.
Число пострадавших при мощном землетрясении на севере Японии выросло до 50, сообщает телекомпания NHK
Ранее телеканал TBS сообщал о 35 пострадавших.
По последним данным NHK, наибольшее число пострадавших - 36 человек - в префектуре Аомори
. Еще 14 человек пострадали в префектурах Хоккайдо
и Иватэ
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник поздно вечером в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю
и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья Аомори. Максимальная сила толчков составила более шести по семибалльной шкале, принятой в Японии
Согласно данным Геопространственного информационного управления, поступившим в распоряжение РИА Новости, мощное землетрясение на севере Японии вызвало сдвиг земной коры в районе эпицентра примерно на девять сантиметров.
Последний афтершок магнитудой 5,3 произошел в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.
Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.