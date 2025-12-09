Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 50 - РИА Новости, 09.12.2025
15:09 09.12.2025 (обновлено: 15:17 09.12.2025)
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 50
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 50 - РИА Новости, 09.12.2025
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 50
Число пострадавших при мощном землетрясении на севере Японии выросло до 50, сообщает телекомпания NHK. РИА Новости, 09.12.2025
в мире
япония
аомори (префектура)
хоккайдо
в мире, япония, аомори (префектура), хоккайдо
В мире, Япония, Аомори (префектура), Хоккайдо
Число пострадавших при землетрясении в Японии выросло до 50

Число пострадавших при землетрясении на севере Японии выросло до 50

© Getty Images / NurPhoto/Yusuke HaradaПоследствия землетрясения в Хатинохе, Япония
Последствия землетрясения в Хатинохе, Япония - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Yusuke Harada
Последствия землетрясения в Хатинохе, Япония
ТОКИО, 9 дек – РИА Новости. Число пострадавших при мощном землетрясении на севере Японии выросло до 50, сообщает телекомпания NHK.
Ранее телеканал TBS сообщал о 35 пострадавших.
По последним данным NHK, наибольшее число пострадавших - 36 человек - в префектуре Аомори. Еще 14 человек пострадали в префектурах Хоккайдо и Иватэ.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в понедельник поздно вечером в районе северной префектуры Аомори, была объявлена угроза цунами вдоль северо-восточного побережья основного острова Хонсю и восточного побережья самого северного японского острова Хоккайдо. Максимальная высота цунами составила 70 сантиметров. Угроза цунами была снята примерно через шесть часов после землетрясения. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километра у восточного побережья Аомори. Максимальная сила толчков составила более шести по семибалльной шкале, принятой в Японии.
Последствия землетрясения в Хатинохе, Япония - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Японии после землетрясения произошло более десяти подземных толчков
Вчера, 08:12
Согласно данным Геопространственного информационного управления, поступившим в распоряжение РИА Новости, мощное землетрясение на севере Японии вызвало сдвиг земной коры в районе эпицентра примерно на девять сантиметров.
Последний афтершок магнитудой 5,3 произошел в 18.09 по местному времени (12.09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой.
Правительство и метеорологическое управление Японии выпускали предупреждения о росте риска гигантского землетрясения в районах самого северного острова Хоккайдо и Санрику на северо-востоке Японии в течение недели.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Землетрясение в Японии вызвало сдвиг земной коры до девяти сантиметров
Вчера, 10:49
 
В миреЯпонияАомори (префектура)Хоккайдо
 
 
