15:02 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/yaponiya-2060838893.html
Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура опроверг сообщения СМИ об отказе страны использовать российские активы, замороженные на РИА Новости, 09.12.2025
Япония опровергла сообщения об отказе использовать российские активы

Япония назвала сообщения об отказе использовать активы РФ полной ложью

Флаг Японии. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура опроверг сообщения СМИ об отказе страны использовать российские активы, замороженные на ее территории, для помощи Украине, передает агентство Рейтер.
Ранее европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов сообщило, что Япония в ответ на предложение ЕС дало понять, что не может использовать российские активы в размере примерно 30 миллиардов долларов, замороженные на ее территории, для выдачи кредита Украине.
"Это полная ложь", - цитирует агентство слова Мимуры, который прокомментировал материал Politico в беседе с журналистами.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Глава Euroclear предупредила о последствиях изъятия российских активов
8 декабря, 15:44
 
