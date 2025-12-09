СМИ: Япония укрепляет архипелаг рядом с Тайванем для противостояния КНР

"Если мы отклоним запрос США, это будет означать конец альянса. А США, возможно, даже не защитят Японию в случае нападения Китая на нее", - добавила она.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).