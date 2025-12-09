СМИ: Япония укрепляет архипелаг рядом с Тайванем для противостояния КНР

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Япония укрепляет группу японских островов Рюкю, находящихся недалеко от Тайваня, для противостояния КНР, передает агентство Блумберг.
"По всему архипелагу Рюкю... Япония быстро разворачивает ракетные батареи, радиолокационные вышки, хранилища боеприпасов и другие боевые объекты. Япония также начинает развертывать крупные военные силы и средства на Кюсю, самом южном из четырех основных островов Японии, включая истребители F-35 и дальнобойные ракеты, а также расширяет свой аналог Корпуса морской пехоты США, известный как амфибийная бригада быстрого развертывания", - говорится в материале агентства.
Как подчеркивает Блумберг, около 1,5 тысячи жителей острова Йонагуни, который расположен примерно в 110 километрах от Тайваня, стали все больше переживать из-за поставок оружия и обратились к японским властям с просьбой разъяснить дальнейшие планы. Представители минобороны объяснили им необходимость размещения войск, зенитных ракет и оружия, использующего электромагнитные волны для подавления вражеских систем связи и наведения.
"Если мы отклоним запрос США, это будет означать конец альянса. А США, возможно, даже не защитят Японию в случае нападения Китая на нее", - добавила она.
Между Японией и КНР разгорелся дипломатический скандал после высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что непредвиденную ситуацию вокруг Тайваня, если она будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, можно будет расценивать как экзистенциальный кризис. В ответ на это генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь, по утверждениям японской прессы, в соцсети X пригрозил "отрубить голову" Такаити за эти высказывания. Затем пост был удален. На высказывания японского премьера в более дипломатичной манере отреагировал МИД КНР. Замглавы МИД Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал ему серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра о Тайване.
МИД Японии 14 ноября вызвал посла Китая в Токио У Цзянхао и заявил ему протест в связи с неподобающими высказываниями генконсула КНР в Осаке. В Пекине 18 ноября состоялась встреча директора департамента Азии МИД Китая Лю Цзиньсуна с главой департамента Азии и Океании МИД Японии Масааки Канаи. В ходе встречи китайская сторона вновь заявила японской стороне решительный протест.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).