Яндекс судится с владельцами брендов, включающих элемент "Go"

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Компания "Яндекс" направила в Суд по интеллектуальным правам иски к четырем иностранным компаниям, владеющим товарными знаками со словесным элементом "Go", требуя прекратить правовую охрану этих брендов в России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Требования касаются российского товарного знака Go Travel, принадлежащего британской DG International Holdings Limited; международных знаков go американской GoBrands Inc, Go! и GO! Express & Logistics немецкой GO! Express & Logistics Deutschland; а также GO, GO Box, GO Direkt и GO Direkt Mautabwicklung Leicht Gemacht австрийской Asfinag Maut Service.

По мнению истца, ответчики свои товарные знаки в России не используют. К рассмотрению первого из исков – к немецкой компании – суд приступит в июне будущего года.

Ранее " Яндекс " предъявил аналогичный иск петербургской транспортной компании ООО "Везу", владеющей двумя товарными знаками со словесным элементом "Go".