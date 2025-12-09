https://ria.ru/20251209/yandeks-2060924032.html
Яндекс судится с владельцами брендов, включающих элемент "Go"
Яндекс судится с владельцами брендов, включающих элемент "Go" - РИА Новости, 09.12.2025
Яндекс судится с владельцами брендов, включающих элемент "Go"
Компания "Яндекс" направила в Суд по интеллектуальным правам иски к четырем иностранным компаниям, владеющим товарными знаками со словесным элементом "Go",... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T18:20:00+03:00
2025-12-09T18:20:00+03:00
2025-12-09T18:20:00+03:00
авто
россия
яндекс
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588788655_0:0:3244:1825_1920x0_80_0_0_1c61d36a8487a95d6beb86d8891e41ad.jpg
https://ria.ru/20251209/chebotina-2060723290.html
https://ria.ru/20251202/yandeks-2059225068.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588788655_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_d469cf6b6b68ff0e25e80989358265d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, яндекс, технологии
Авто, Россия, Яндекс, Технологии
Яндекс судится с владельцами брендов, включающих элемент "Go"
РИА Новости: Яндекс подал в суд на четырех владельцев брендов с элементом "Go"
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Компания "Яндекс" направила в Суд по интеллектуальным правам иски к четырем иностранным компаниям, владеющим товарными знаками со словесным элементом "Go", требуя прекратить правовую охрану этих брендов в России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Требования касаются российского товарного знака Go Travel, принадлежащего британской DG International Holdings Limited; международных знаков go американской GoBrands Inc, Go! и GO! Express & Logistics немецкой GO! Express & Logistics Deutschland; а также GO, GO Box, GO Direkt и GO Direkt Mautabwicklung Leicht Gemacht австрийской Asfinag Maut Service.
По мнению истца, ответчики свои товарные знаки в России
не используют. К рассмотрению первого из исков – к немецкой компании – суд приступит в июне будущего года.
Ранее "Яндекс
" предъявил аналогичный иск петербургской транспортной компании ООО "Везу", владеющей двумя товарными знаками со словесным элементом "Go".
У самого истца под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и т.п.