Яндекс судится с владельцами брендов, включающих элемент "Go" - РИА Новости, 09.12.2025
18:20 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/yandeks-2060924032.html
Яндекс судится с владельцами брендов, включающих элемент "Go"
Яндекс судится с владельцами брендов, включающих элемент "Go"
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Компания "Яндекс" направила в Суд по интеллектуальным правам иски к четырем иностранным компаниям, владеющим товарными знаками со словесным элементом "Go", требуя прекратить правовую охрану этих брендов в России, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Требования касаются российского товарного знака Go Travel, принадлежащего британской DG International Holdings Limited; международных знаков go американской GoBrands Inc, Go! и GO! Express & Logistics немецкой GO! Express & Logistics Deutschland; а также GO, GO Box, GO Direkt и GO Direkt Mautabwicklung Leicht Gemacht австрийской Asfinag Maut Service.
По мнению истца, ответчики свои товарные знаки в России не используют. К рассмотрению первого из исков – к немецкой компании – суд приступит в июне будущего года.
Ранее "Яндекс" предъявил аналогичный иск петербургской транспортной компании ООО "Везу", владеющей двумя товарными знаками со словесным элементом "Go".
У самого истца под обозначением Yandex Go работает мобильное приложение, объединяющее сервисы заказа такси, доставки товаров и еды, расписания транспорта и т.п.
