СК предъявил обвинение во взятке при выполнении гособоронзаказа в Крыму
13:26 09.12.2025
СК предъявил обвинение во взятке при выполнении гособоронзаказа в Крыму
Военные следователи предъявили обвинение во взятке при исполнении гособоронзаказа на техобслуживание и ремонт транспорта в Крыму, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК РИА Новости, 09.12.2025
происшествия
россия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Военные следователи предъявили обвинение во взятке при исполнении гособоронзаказа на техобслуживание и ремонт транспорта в Крыму, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении должностного лица по контролю за выполнением государственных контрактов Владимира Куимова. Куимов обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пункт "в" части 5 статьи 290 и часть 1 статьи 285.4 УК РФ)", - уточнили в ведомстве.
По данным следствия, в 2022 году между госзаказчиком и ООО "Крым-Авто" были заключены многомиллионные контракты на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта в Крыму. Подчеркивается, что контроль за условиями выполнения контрактов возлагался на Куимова.
Отмечается, что в 2022-2024 годы Куимов получил от управляющего ООО "Крым-Авто" взятку за общее покровительство при выполнении контрактов. В СК подчеркнули, что в результате условия контрактов выполнены не были, а Минобороны РФ был причинен многомиллионный ущерб.
В настоящее время Куимов арестован.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экс-главу управления Минобороны по гособоронзаказу осудили на десять лет
11 ноября, 18:30
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
