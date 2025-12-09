СК предъявил обвинение во взятке при выполнении гособоронзаказа в Крыму

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Военные следователи предъявили обвинение во взятке при исполнении гособоронзаказа на техобслуживание и ремонт транспорта в Крыму, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении должностного лица по контролю за выполнением государственных контрактов Владимира Куимова. Куимов обвиняется в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пункт "в" части 5 статьи 290 и часть 1 статьи 285.4 УК РФ)", - уточнили в ведомстве.
По данным следствия, в 2022 году между госзаказчиком и ООО "Крым-Авто" были заключены многомиллионные контракты на оказание услуг по техобслуживанию и ремонту автотранспорта в Крыму. Подчеркивается, что контроль за условиями выполнения контрактов возлагался на Куимова.
Отмечается, что в 2022-2024 годы Куимов получил от управляющего ООО "Крым-Авто" взятку за общее покровительство при выполнении контрактов. В СК подчеркнули, что в результате условия контрактов выполнены не были, а Минобороны РФ был причинен многомиллионный ущерб.
В настоящее время Куимов арестован.