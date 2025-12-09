СК предъявил обвинение во взятке при выполнении гособоронзаказа в Крыму

Отмечается, что в 2022-2024 годы Куимов получил от управляющего ООО "Крым-Авто" взятку за общее покровительство при выполнении контрактов. В СК подчеркнули, что в результате условия контрактов выполнены не были, а Минобороны РФ был причинен многомиллионный ущерб.