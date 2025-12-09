Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи доли в NIS

БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания Вучича с членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.

"Вероятность номер один: США дадут разрешение на работу компании - лицензию, или отзовут санкции против россиян, что маловероятно, менее 10% такой возможности. Гораздо большая вероятность, что россияне продадут контрольный пакет акций NIS каким-то партнерам, неважно откуда и надеюсь, сделают это. И вариант три, надеюсь, этого не произойдет, что мы будем вынуждены действовать как государство - срок через 37 дней, 15 января", - цитирует Вучича агентство Танюг.

Он отметил, что 15 января "крайний срок", после не будет его продления для иного решения по NIS, и подчеркнул, что снабжение граждан и хозяйства Сербии топливом не должно оказаться под угрозой.

Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.

Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с " Нефтяной индустрией Сербии " 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.