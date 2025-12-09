Рейтинг@Mail.ru
Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи доли в NIS - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/vuchichi-2060938942.html
Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи доли в NIS
Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи доли в NIS - РИА Новости, 09.12.2025
Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи доли в NIS
Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:01:00+03:00
2025-12-09T19:01:00+03:00
экономика
сербия
сша
белград (город)
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
газпром
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20251205/serbija-2059937368.html
https://ria.ru/20251202/vuchich-2059272042.html
сербия
сша
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сербия, сша, белград (город), александр вучич, нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции в отношении россии
Экономика, Сербия, США, Белград (город), Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Санкции в отношении России
Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи доли в NIS

Вучич: Россия может продать контрольный пакет акций NIS до 15 января

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания Вучича с членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Сербии готовятся к национализации NIS, считает депутат Лукич
5 декабря, 04:18
"Вероятность номер один: США дадут разрешение на работу компании - лицензию, или отзовут санкции против россиян, что маловероятно, менее 10% такой возможности. Гораздо большая вероятность, что россияне продадут контрольный пакет акций NIS каким-то партнерам, неважно откуда и надеюсь, сделают это. И вариант три, надеюсь, этого не произойдет, что мы будем вынуждены действовать как государство - срок через 37 дней, 15 января", - цитирует Вучича агентство Танюг.
Он отметил, что 15 января "крайний срок", после не будет его продления для иного решения по NIS, и подчеркнул, что снабжение граждан и хозяйства Сербии топливом не должно оказаться под угрозой.
Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.
Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Резервов топлива в Сербии хватит до конца января, заявил Вучич
2 декабря, 16:43
 
ЭкономикаСербияСШАБелград (город)Александр ВучичНефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала