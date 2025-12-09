Вучич напомнил о крайнем сроке для продажи доли в NIS

БЕЛГРАД, 9 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич напомнил, что 15 января является последним сроком для продажи российскими собственниками контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США и выразил надежду, что россияне успеют до этой даты заключить сделку с третьей стороной.
"Вероятность номер один: США дадут разрешение на работу компании - лицензию, или отзовут санкции против россиян, что маловероятно, менее 10% такой возможности. Гораздо большая вероятность, что россияне продадут контрольный пакет акций NIS каким-то партнерам, неважно откуда и надеюсь, сделают это. И вариант три, надеюсь, этого не произойдет, что мы будем вынуждены действовать как государство - срок через 37 дней, 15 января", - цитирует Вучича агентство Танюг.
Он отметил, что 15 января "крайний срок", после не будет его продления для иного решения по NIS, и подчеркнул, что снабжение граждан и хозяйства Сербии топливом не должно оказаться под угрозой.
Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.
Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил 2 декабря, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет НПЗ в Панчево под Белградом и более 400 АЗС. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций NIS, Сербии - 29,8%, дочерней структуре "Газпрома" - 11,3%, остальное - мелким акционерам.
