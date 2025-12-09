https://ria.ru/20251209/vsu-2060972068.html
Сальдо рассказал о повреждении домов при атаке дронов ВСУ в Геническе
Сальдо рассказал о повреждении домов при атаке дронов ВСУ в Геническе - РИА Новости, 09.12.2025
Сальдо рассказал о повреждении домов при атаке дронов ВСУ в Геническе
Несколько домов в Геническе Херсонской области повреждены атакой дронов ВСУ, трое детей из дома, по которому пришелся удар одного из дронов, находятся в... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T22:39:00+03:00
2025-12-09T22:39:00+03:00
2025-12-09T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
геническ
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
геническ
херсонская область
геническ, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Геническ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал о повреждении домов при атаке дронов ВСУ в Геническе
Сальдо: ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, пострадали трое детей