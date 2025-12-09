Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о повреждении домов при атаке дронов ВСУ в Геническе - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 09.12.2025
Сальдо рассказал о повреждении домов при атаке дронов ВСУ в Геническе
Сальдо рассказал о повреждении домов при атаке дронов ВСУ в Геническе
Несколько домов в Геническе Херсонской области повреждены атакой дронов ВСУ, трое детей из дома, по которому пришелся удар одного из дронов, находятся в... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
геническ
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
геническ
херсонская область
геническ, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Геническ, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо рассказал о повреждении домов при атаке дронов ВСУ в Геническе

Сальдо: ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, пострадали трое детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости. Несколько домов в Геническе Херсонской области повреждены атакой дронов ВСУ, трое детей из дома, по которому пришелся удар одного из дронов, находятся в стрессовом состоянии, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу, пострадавших нет, сообщил ранее Сальдо. По его информации, один из дронов попал по территории завода.
"Последствия атаки вражеских БПЛА по Геническу. Повреждены несколько частных домовладений на улице Свердлова. К счастью, обошлось без жертв. В одном из домов в момент прилёта были дети - трое ребят. Сейчас они в сильном стрессовом состоянии", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он добавил, что власти оценивают повреждения и готовятся помогать пострадавшим.
Сальдо сообщил о попытке комбинированного удара ВСУ по Херсонской области
27 ноября, 21:35
