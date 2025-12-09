Сальдо рассказал о повреждении домов при атаке дронов ВСУ в Геническе

"Последствия атаки вражеских БПЛА по Геническу. Повреждены несколько частных домовладений на улице Свердлова. К счастью, обошлось без жертв. В одном из домов в момент прилёта были дети - трое ребят. Сейчас они в сильном стрессовом состоянии", - написал губернатор в Telegram-канале.