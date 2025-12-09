МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Два брата погибли, воюя за ВСУ, с интервалом в один день, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Нежелание Зеленского заканчивать войну приводит к новым жертвам", - сказал собеседник агентства.
ВСУ продолжают нести потери, сообщили силовики
Вчера, 21:49
Он отметил, что на Украине людей отправляют на войну против их воли целыми семьями.
"Стало известно о гибели двоих братьев Богдана и Валентина Василюков. Один погиб в Сумской области, другой в Харьковской. Примечательно, что погибли они с интервалом в один день", - сказал представитель силовых структур.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.