https://ria.ru/20251209/vsu-2060950296.html
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, сообщил Сальдо
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, сообщил Сальдо - РИА Новости, 09.12.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, сообщил Сальдо
Украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T19:58:00+03:00
2025-12-09T19:58:00+03:00
2025-12-09T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
геническ
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
https://ria.ru/20251209/vsu-2060756499.html
геническ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геническ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Геническ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, сообщил Сальдо
Сальдо: ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу
ГЕНИЧЕСК, 9 дек - РИА Новости.
Украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу, пострадавших нет, сообщил
губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Враг нанёс массированный удар беспилотниками по Геническу. Наша ПВО сработала максимально эффективно - большинство целей уничтожено... Жертв и пострадавших нет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его информации, один из дронов попал по территории завода.
Губернатор добавил, что оперативные службы работают в усиленном режиме, жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Как передает корреспондент РИА Новости, около 17.00 мск над Геническом
был слышен пролет БПЛА, первый взрыв прозвучал около 17.10 мск, второй - около 17.23 мск. Один из прилетов попал на видео корреспондента.
Пресс-служба Сальдо сообщила агентству, что в регионе объявлена опасность БПЛА.