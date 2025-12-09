ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, сообщил Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу, пострадавших нет, Украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Враг нанёс массированный удар беспилотниками по Геническу. Наша ПВО сработала максимально эффективно - большинство целей уничтожено... Жертв и пострадавших нет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его информации, один из дронов попал по территории завода.

Губернатор добавил, что оперативные службы работают в усиленном режиме, жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Как передает корреспондент РИА Новости, около 17.00 мск над Геническом был слышен пролет БПЛА, первый взрыв прозвучал около 17.10 мск, второй - около 17.23 мск. Один из прилетов попал на видео корреспондента.