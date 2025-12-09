Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, сообщил Сальдо
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 09.12.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, сообщил Сальдо
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, сообщил Сальдо - РИА Новости, 09.12.2025
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, сообщил Сальдо
Украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 09.12.2025
геническ, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Геническ, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ нанесли массированный удар по Геническу, сообщил Сальдо

Сальдо: ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу

© AP Photo / Libkos Украинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Геническу, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Враг нанёс массированный удар беспилотниками по Геническу. Наша ПВО сработала максимально эффективно - большинство целей уничтожено... Жертв и пострадавших нет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его информации, один из дронов попал по территории завода.
Губернатор добавил, что оперативные службы работают в усиленном режиме, жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Как передает корреспондент РИА Новости, около 17.00 мск над Геническом был слышен пролет БПЛА, первый взрыв прозвучал около 17.10 мск, второй - около 17.23 мск. Один из прилетов попал на видео корреспондента.
Пресс-служба Сальдо сообщила агентству, что в регионе объявлена опасность БПЛА.
Специальная военная операция на Украине Геническ Вооруженные силы Украины Вооруженные силы РФ
 
 
