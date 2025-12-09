https://ria.ru/20251209/vsu-2060936381.html
При атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области пострадал один человек
Один человек ранен при атаке беспилотника ВСУ на частный сектор села Верхняя Криница в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.12.2025
запорожская область
