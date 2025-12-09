https://ria.ru/20251209/vsu-2060878137.html
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 09.12.2025
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевшие на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:54:00+03:00
2025-12-09T16:54:00+03:00
2025-12-09T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
Собянин: средства ПВО сбили два дрона ВСУ, летевших на Москву