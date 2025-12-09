https://ria.ru/20251209/vsu-2060830566.html
Украинские дроны атаковали жилой сектор запорожской Васильевки
Украинские дроны атаковали жилой сектор запорожской Васильевки - РИА Новости, 09.12.2025
Украинские дроны атаковали жилой сектор запорожской Васильевки
Дроны ВСУ атаковали запорожскую Васильевку, жилые дома в городе получили существенные разрушения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 09.12.2025
