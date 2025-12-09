Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 09.12.2025
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.12.2025
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ и 13 автомобилей, сообщило во вторник... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:40:00+03:00
2025-12-09T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
запорожская область
херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"

МО РФ: ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ и 13 автомобилей, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"(Группировкой войск "Днепр" - ред.) уничтожены до 40 военнослужащих, 13 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Лукьяновское Запорожской области и Никольское Херсонской области, добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
 
 
