ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 09.12.2025
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ и 13 автомобилей, сообщило во вторник...
ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"
МО РФ: ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Днепр"