https://ria.ru/20251209/vsu-2060779440.html
В Каменке-Днепровской прогремела серия взрывов
В Каменке-Днепровской прогремела серия взрывов - РИА Новости, 09.12.2025
В Каменке-Днепровской прогремела серия взрывов
ВСУ открыли огонь по запорожской Каменке-Днепровской, зафиксировано не менее пяти взрывов, в городе нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Запорожской... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:12:00+03:00
2025-12-09T12:12:00+03:00
2025-12-09T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Каменке-Днепровской прогремела серия взрывов
В Каменке-Днепровской прогремели пять взрывов