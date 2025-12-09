https://ria.ru/20251209/vsu-2060756499.html
ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области - РИА Новости, 09.12.2025
ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области
Украинские боевики за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по 8 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каир (город)
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (река)
каир (город)
Новости
ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по населенным пунктам в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 40 ударов по 8 населенным пунктам в Херсонской области