Раненых и убитых боевиков ВСУ никто не забирает, заявил пленный

"Трупов наших парней, которые лежат по два-три месяца, много. Их никто не забирает, не вывозит. Есть и "300" (раненые - ред.), которых тоже не забирают, и они в итоге становятся "200", - сказал Дзюба.

"Потом, когда нас побомбило в подвале, пришли пацаны, и мы сдались. Ну, они предложили сдаться. У нас заклинило двери, мы не могли открыть, чтобы выйти. Потом мы вышли, в принципе, мы не стреляли даже. У нас один там раненый, да, сразу перевязку сделали ему. Дали нам покушать, чай горячий, сигареты, в этом плане все четко", - подчеркнул он.