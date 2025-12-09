Раненых и убитых боевиков ВСУ никто не забирает, заявил пленный

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Раненых и убитых военнослужащих ВСУ никто не забирает, рассказал военнопленный ВСУ Иван Дзюба на видео от Минобороны РФ.
Военнопленный Иван Дзюба был захвачен в плен военнослужащими группировки войск "Центр" Минобороны РФ на красноармейском направлении. Он рассказал, как попался сотрудникам ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов) и против собственной воли, как и его сослуживцы, был направлен "на убой" после формальной медицинской комиссии и такой же формальной подготовки.
"Трупов наших парней, которые лежат по два-три месяца, много. Их никто не забирает, не вывозит. Есть и "300" (раненые - ред.), которых тоже не забирают, и они в итоге становятся "200", - сказал Дзюба.
Он добавил, что его поймали сотрудники ТЦК и отправили в распределительный центр. Дзюбу насильно отправили воевать, несмотря на тяжелое состояние его жены, за которой требуется особый уход.
"В 25-м году, 6 мая, меня поймали ТЦК. И с 6 по 10 я был в ТЦК. Потом меня перевезли в распределенный центр, в Полтавскую область. Лично знаю человека, который так делал, что оставлял свою карточку командиру, а сам сидел дома себе спокойно и числился типа. Даже до того момента, как меня поймали ТЦК, то нас в городе там ловили очень много. У моей жены группа, за ней надо было ухаживать, а тцкашникам всё равно", - отметил пленный.
Дзюба рассказал, как принял решение сдаться в плен российским военнослужащим, которые дали пленным еду и чай, а также помогли раненному военному ВСУ.
"Потом, когда нас побомбило в подвале, пришли пацаны, и мы сдались. Ну, они предложили сдаться. У нас заклинило двери, мы не могли открыть, чтобы выйти. Потом мы вышли, в принципе, мы не стреляли даже. У нас один там раненый, да, сразу перевязку сделали ему. Дали нам покушать, чай горячий, сигареты, в этом плане все четко", - подчеркнул он.
