Герасимов рассказал о ситуации в Димитрове
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 09.12.2025
Герасимов рассказал о ситуации в Димитрове
Продолжается уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
димитров
россия
валерий герасимов
вооруженные силы украины
димитров
россия
димитров, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Герасимов рассказал о ситуации в Димитрове

ВС РФ продолжают уничтожение формирований ВСУ, блокированных в Димитрове

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Продолжается уничтожение формирований ВСУ, заблокированных в Димитрове, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения СВО.
"Пятая отдельная мотострелковая бригада 51-й армии осуществляет уничтожение формирований вооруженных сил Украины, заблокированных в Димитрове", - сказал Герасимов.
