ВСУ трижды за сутки атаковали дом мирного жителя ДНР
Боевики ВСУ с помощью дронов трижды за сутки атаковали дом местного жителя села Торское в ДНР, сообщил РИА Новости беженец Денис Кузьминов. РИА Новости, 09.12.2025
