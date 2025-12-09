https://ria.ru/20251209/vsu-2060717385.html
ВСУ создают из разбитых бригад сводные подразделения
ВСУ создают из разбитых бригад сводные подразделения - РИА Новости, 09.12.2025
ВСУ создают из разбитых бригад сводные подразделения
ВСУ начали формировать сводные подразделения из понесших потери 57-й и 58-й бригад в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
харьковская область
