ВС России уничтожили шесть групп ВСУ у Андреевки, Кондратовки и Садков

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Шесть боевых групп ВСУ уничтожены в районах Андреевки, Кондратовки и Садков (Сумская область) при попытке скрытно зайти на боевые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В ночное время суток противник предпринял попытки скрытно завести штурмовые группы на позиции в районах Андреевки, Кондратовки и Садков. Комплексным огневым поражением уничтожено шесть вражеских боевых групп", - сказал собеседник агентства.