ВС России уничтожили шесть групп ВСУ у Андреевки, Кондратовки и Садков
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 09.12.2025
ВС России уничтожили шесть групп ВСУ у Андреевки, Кондратовки и Садков
ВС России уничтожили шесть групп ВСУ у Андреевки, Кондратовки и Садков
Шесть боевых групп ВСУ уничтожены в районах Андреевки, Кондратовки и Садков (Сумская область) при попытке скрытно зайти на боевые позиции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2025
2025
ВС России уничтожили шесть групп ВСУ у Андреевки, Кондратовки и Садков

РИА Новости: у Андреевки, Кондратовки и Садков уничтожены шесть боевых групп ВСУ

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Шесть боевых групп ВСУ уничтожены в районах Андреевки, Кондратовки и Садков (Сумская область) при попытке скрытно зайти на боевые позиции, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ночное время суток противник предпринял попытки скрытно завести штурмовые группы на позиции в районах Андреевки, Кондратовки и Садков. Комплексным огневым поражением уничтожено шесть вражеских боевых групп", - сказал собеседник агентства.
