ВС России уничтожили шесть групп ВСУ у Андреевки, Кондратовки и Садков
ВС России уничтожили шесть групп ВСУ у Андреевки, Кондратовки и Садков - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России уничтожили шесть групп ВСУ у Андреевки, Кондратовки и Садков
Шесть боевых групп ВСУ уничтожены в районах Андреевки, Кондратовки и Садков (Сумская область) при попытке скрытно зайти на боевые позиции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
сумская область
ВС России уничтожили шесть групп ВСУ у Андреевки, Кондратовки и Садков
РИА Новости: у Андреевки, Кондратовки и Садков уничтожены шесть боевых групп ВСУ