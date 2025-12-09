ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев за попытки сбежать с позиций и сдаться в плен в окруженном Димитрове, рассказал РИА Новости командир отделения 9-й бригады 51-й гвардейской армии, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Малёк".

"Они пытаются выйти мелкими группами, потому что свои же не дают, свои же стреляют в спину. Не дают выйти", — рассказал "Малёк".