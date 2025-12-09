Рейтинг@Mail.ru
ВСУ стреляют в своих солдат за попытки сбежать из Димитрова, рассказал боец
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 09.12.2025
ВСУ стреляют в своих солдат за попытки сбежать из Димитрова, рассказал боец
ВСУ стреляют в своих солдат за попытки сбежать из Димитрова, рассказал боец
Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев за попытки сбежать с позиций и сдаться в плен в окруженном Димитрове, рассказал РИА Новости командир отделения 9-й бригады РИА Новости, 09.12.2025
ВСУ стреляют в своих солдат за попытки сбежать из Димитрова, рассказал боец

РИА Новости: ВСУ расстреливают солдат за попытки покинуть позиции в Димитрове

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 дек — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев за попытки сбежать с позиций и сдаться в плен в окруженном Димитрове, рассказал РИА Новости командир отделения 9-й бригады 51-й гвардейской армии, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Малёк".
По его словам, бойцы ВСУ пытаются покинуть позиции небольшими группами, однако сталкиваются с сопротивлением со стороны своих же подразделений.
"Они пытаются выйти мелкими группами, потому что свои же не дают, свои же стреляют в спину. Не дают выйти", — рассказал "Малёк".
