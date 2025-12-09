https://ria.ru/20251209/vsu-2060712933.html
ВСУ стреляют в своих солдат за попытки сбежать из Димитрова, рассказал боец
ВСУ стреляют в своих солдат за попытки сбежать из Димитрова, рассказал боец - РИА Новости, 09.12.2025
ВСУ стреляют в своих солдат за попытки сбежать из Димитрова, рассказал боец
Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев за попытки сбежать с позиций и сдаться в плен в окруженном Димитрове, рассказал РИА Новости командир отделения 9-й бригады РИА Новости, 09.12.2025
димитров
