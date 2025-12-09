Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто.
Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии. Прямая трансляция
Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии. Прямая трансляция
Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто. РИА Новости, 09.12.2025
LIVE: Встреча Лаврова с главой МИД Венгрии Сийярто
LIVE: Встреча Лаврова с главой МИД Венгрии Сийярто
Лавров проводит встречу с главой МИД Венгрии. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто.
