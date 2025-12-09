Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжили уничтожение окруженной у реки Оскол группировки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 09.12.2025 (обновлено: 12:47 09.12.2025)
ВС России продолжили уничтожение окруженной у реки Оскол группировки ВСУ
ВС России продолжили уничтожение окруженной у реки Оскол группировки ВСУ
Российская группировка войск "Запад" продолжала уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол, противник в зоне ответственности "Запада"... РИА Новости, 09.12.2025
ВС России продолжили уничтожение окруженной у реки Оскол группировки ВСУ

Российский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" продолжала уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол, противник в зоне ответственности "Запада" потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжали уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Страшная месть Трампа: Зеленского все же будут менять. Если надо — силой
Вчера, 08:00
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Глушковка, Ковшаровка и Подолы в Харьковской области, а также Дробышево в Донецкой Народной Республике.
"ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Spartan производства Великобритании, 20 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"На грани срыва". СМИ раскрыли, что вчера Зеленский устроил в Лондоне
Вчера, 10:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
