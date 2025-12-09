https://ria.ru/20251209/vs-2060788499.html
ВС России продолжили уничтожение окруженной у реки Оскол группировки ВСУ
ВС России продолжили уничтожение окруженной у реки Оскол группировки ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
ВС России продолжили уничтожение окруженной у реки Оскол группировки ВСУ
Российская группировка войск "Запад" продолжала уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол, противник в зоне ответственности "Запада"... РИА Новости, 09.12.2025
ВС России продолжили уничтожение окруженной у реки Оскол группировки ВСУ
МО РФ: ВС России продолжили уничтожение окруженной у реки Оскол группировки ВСУ