Пленум Верховного суда озвучил приоритеты в требованиях при банкротстве

«

"В качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например, о возмещении вреда жизни и здоровью..., о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору - вторая очередь", - говорится в проекте.