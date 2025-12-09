Рейтинг@Mail.ru
11:15 09.12.2025
Пленум Верховного суда озвучил приоритеты в требованиях при банкротстве
общество, россия, верховный суд рф
Общество, Россия, Верховный суд РФ
Пленум Верховного суда озвучил приоритеты в требованиях при банкротстве

Верховный суд. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предлагает отдавать социальным требованиям при банкротстве приоритет, сказано в проекте постановления пленума, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В качестве приоритетных выступают требования, обладающие социальной значимостью, например, о возмещении вреда жизни и здоровью..., о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору - вторая очередь", - говорится в проекте.
Согласно проекту, иные требования по общему правилу удовлетворяются в составе третьей очереди.
Проект направлен на доработку в редакционную комиссию.
