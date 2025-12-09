Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 09.12.2025 (обновлено: 09:50 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/vs-2060724652.html
Герасимов рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
Герасимов рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО - РИА Новости, 09.12.2025
Герасимов рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО
Российская армия наступает практически на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T08:32:00+03:00
2025-12-09T09:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
красноармейск
димитров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060725887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5dccc3399a3e10be493267661c348b33.jpg
https://ria.ru/20251208/pushilin-2060497556.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красноармейск
димитров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач на Днепропетровском направлении
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач силами группировки войск "Центр", действующими на Днепропетровском направлении в зоне СВО, сообщило Минобороны.
2025-12-09T08:32
true
PT2M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060725887_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5d90a5b71461b5eb1a51a621e0c0e9ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, валерий герасимов, красноармейск, димитров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Красноармейск, Димитров, Вооруженные силы Украины
Герасимов рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО

Герасимов: ВС России наступают почти на всех направлениях в зоне СВО

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российская армия наступает практически на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
"Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях", — сказал он.
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Пушилин рассказал о расширении буферной зоны вокруг Красноармейска
8 декабря, 09:30
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач бойцами "Центра", действующими на Днепропетровском направлении. Он отметил, что в Красноармейске идет осмотр жилых кварталов и оказание помощи мирным жителям. Из города эвакуировали более 200 человек.
После освобождения этого населенного пункта главная задача российских войск — ликвидировать формирования ВСУ, окруженные в районе Димитрова. Этим занимается пятая отдельная мотострелковая бригада 51-й армии, подчеркнул глава Генштаба.

В конце ноября президенту Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Красноармейска и южной части Димитрова. Они составляют одну городскую агломерацию и представляют важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.

За сутки потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 425 военных, две ББМ, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовКрасноармейскДимитровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала