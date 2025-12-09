Герасимов рассказал о наступлении российских войск в зоне СВО

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российская армия наступает практически на всех направлениях в зоне спецоперации, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
"Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях", — сказал он.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач бойцами "Центра", действующими на Днепропетровском направлении. Он отметил, что в Красноармейске идет осмотр жилых кварталов и оказание помощи мирным жителям. Из города эвакуировали более 200 человек.
В конце ноября президенту Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Красноармейска и южной части Димитрова. Они составляют одну городскую агломерацию и представляют важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.
За сутки потери противника в зоне ответственности группировки "Центр" составили до 425 военных, две ББМ, пять автомобилей, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18