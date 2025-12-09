https://ria.ru/20251209/vrachi-2060967047.html
За год в Новгородскую область из других регионов приехали более 200 врачей
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Более 200 врачей приехали работать в Новгородскую область в 2025 году из других регионов благодаря существующим мерам поддержки медиков, рассказал губернатор Александр Дронов в ходе прямой линии.
Он отметил, что проблема нехватки узких специалистов в медицине существует. По его словам, на это жалуются люди ему и в соцсетях, и на личных встречах. Решить эту проблему регион старается с помощью различных мер поддержки: не только федеральных – "Земский фельдшер", "Земский врач", но и областных – "Новгородский врач". По программе "Новгородский врач" медики получают единовременную выплату в 500 тысяч рублей. Существуют также единовременные и ежемесячные выплаты для поддержки молодых специалистов, добавил губернатор.
«
«"Мы предоставляем жилье специалистам, которые приезжают к нам. И семь лет проработав в том или ином учреждении здравоохранения, потом врач имеет право приватизировать это жилье и оставить его за собой… Те меры поддержки, которые мы уже реализуем и дальше продолжаем их расширять, дают свои результаты. Только в этом году более 200 врачей приехали к нам с других регионов в Новгородскую область", - рассказал Дронов.
.
Глава региона добавил, что в этом году появились два новых конкурса - "Новгородская медицинская сестра" и "Новгородский медицинский брат", которые должны повысить престиж профессии.