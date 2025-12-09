За год в Новгородскую область из других регионов приехали более 200 врачей

Он отметил, что проблема нехватки узких специалистов в медицине существует. По его словам, на это жалуются люди ему и в соцсетях, и на личных встречах. Решить эту проблему регион старается с помощью различных мер поддержки: не только федеральных – "Земский фельдшер", "Земский врач", но и областных – "Новгородский врач". По программе "Новгородский врач" медики получают единовременную выплату в 500 тысяч рублей. Существуют также единовременные и ежемесячные выплаты для поддержки молодых специалистов, добавил губернатор.