Врач рассказал об опасности длительной умственной нагрузки

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Длительная умственная нагрузка может привести к развитию гипертонии, аритмии и ишемии сердца, рассказал РИА Новости главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев.

"Длительная умственная нагрузка без восстановления способствует гипертонии через повышение тонуса симпатической нервной системы, учащению сердечного ритма и нарушению вариабельности ритма, то есть снижается "гибкость" сердца, а также повышению риска стресс-индуцированных аритмий и ишемии у предрасположенных", - сказал он.

По словам Гуляева , когнитивное переутомление - это не просто усталость мозга, оно отражается на вегетативной регуляции сердца. Так, уже после нескольких часов напряженной умственной деятельности учащается пульс, повышается давление, растет уровень кортизола.

"После четырех-пяти часов сложной умственной работы меняется обмен в префронтальной коре и повышается уровень глутамата - медиатора, связанного с утомлением и стрессом", - добавил врач.

Врач порекомендовал ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя- четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут.