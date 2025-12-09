Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал об опасности длительной умственной нагрузки - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:30 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/vrach-2060710660.html
Врач рассказал об опасности длительной умственной нагрузки
Врач рассказал об опасности длительной умственной нагрузки - РИА Новости, 09.12.2025
Врач рассказал об опасности длительной умственной нагрузки
Длительная умственная нагрузка может привести к развитию гипертонии, аритмии и ишемии сердца, рассказал РИА Новости главный кардиолог кардиологического центра... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:30:00+03:00
2025-12-09T04:30:00+03:00
здоровье - общество
николай гуляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968807853_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3cae0846c2bcad2d9e0132298417f228.jpg
https://ria.ru/20251204/vrach-2059666460.html
https://ria.ru/20251201/vrach-2058822870.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968807853_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_bfe7bfee722f0e147550f47b96213d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, николай гуляев
Здоровье - Общество, Николай Гуляев
Врач рассказал об опасности длительной умственной нагрузки

Врач Гуляев: длительная умственная нагрузка может привести к развитию гипертонии

© iStock.com / songsak chalardpongpunДевушка читает книгу
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© iStock.com / songsak chalardpongpun
Девушка читает книгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Длительная умственная нагрузка может привести к развитию гипертонии, аритмии и ишемии сердца, рассказал РИА Новости главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев.
"Длительная умственная нагрузка без восстановления способствует гипертонии через повышение тонуса симпатической нервной системы, учащению сердечного ритма и нарушению вариабельности ритма, то есть снижается "гибкость" сердца, а также повышению риска стресс-индуцированных аритмий и ишемии у предрасположенных", - сказал он.
Банные принадлежности - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Врач рассказал, кому нельзя ходить в баню
4 декабря, 02:48
По словам Гуляева, когнитивное переутомление - это не просто усталость мозга, оно отражается на вегетативной регуляции сердца. Так, уже после нескольких часов напряженной умственной деятельности учащается пульс, повышается давление, растет уровень кортизола.
"После четырех-пяти часов сложной умственной работы меняется обмен в префронтальной коре и повышается уровень глутамата - медиатора, связанного с утомлением и стрессом", - добавил врач.
Врач порекомендовал ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя- четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут.
"Можно использовать дыхательные техники и физическую активность для восстановления баланса вегетативной нервной системы", - отметил Гуляев.
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Врач рассказал, для кого особенно опасна теплая погода в декабре
1 декабря, 04:16
 
Здоровье - ОбществоНиколай Гуляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала