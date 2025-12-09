https://ria.ru/20251209/vrach-2060710660.html
Врач рассказал об опасности длительной умственной нагрузки
Врач рассказал об опасности длительной умственной нагрузки - РИА Новости, 09.12.2025
Врач рассказал об опасности длительной умственной нагрузки
Длительная умственная нагрузка может привести к развитию гипертонии, аритмии и ишемии сердца, рассказал РИА Новости главный кардиолог кардиологического центра... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:30:00+03:00
2025-12-09T04:30:00+03:00
2025-12-09T04:30:00+03:00
здоровье - общество
николай гуляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968807853_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3cae0846c2bcad2d9e0132298417f228.jpg
https://ria.ru/20251204/vrach-2059666460.html
https://ria.ru/20251201/vrach-2058822870.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968807853_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_bfe7bfee722f0e147550f47b96213d24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, николай гуляев
Здоровье - Общество, Николай Гуляев
Врач рассказал об опасности длительной умственной нагрузки
Врач Гуляев: длительная умственная нагрузка может привести к развитию гипертонии
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Длительная умственная нагрузка может привести к развитию гипертонии, аритмии и ишемии сердца, рассказал РИА Новости главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А.А. Вишневского Николай Гуляев.
"Длительная умственная нагрузка без восстановления способствует гипертонии через повышение тонуса симпатической нервной системы, учащению сердечного ритма и нарушению вариабельности ритма, то есть снижается "гибкость" сердца, а также повышению риска стресс-индуцированных аритмий и ишемии у предрасположенных", - сказал он.
По словам Гуляева
, когнитивное переутомление - это не просто усталость мозга, оно отражается на вегетативной регуляции сердца. Так, уже после нескольких часов напряженной умственной деятельности учащается пульс, повышается давление, растет уровень кортизола.
"После четырех-пяти часов сложной умственной работы меняется обмен в префронтальной коре и повышается уровень глутамата - медиатора, связанного с утомлением и стрессом", - добавил врач.
Врач порекомендовал ограничивать интенсивную интеллектуальную работу тремя- четырьмя часами в день, а также делать паузы каждые 60–90 минут.
"Можно использовать дыхательные техники и физическую активность для восстановления баланса вегетативной нервной системы", - отметил Гуляев.