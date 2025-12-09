Вице-губернатор Мурманской области Ольга Вовк: главное – забота о людях

Облик городов и поселков Мурманской области за последние несколько лет изменился: строятся жилые дома и социальные объекты, появляются новые спортивные и детские площадки, парки и скверы становятся комфортными и привлекательными. Какая работа стоит за этими изменениями, какие принципы лежат в основе принятия решений и почему любое преобразование должно отвечать требованию заботы о людях и идее справедливости, в интервью РИА Новости рассказала заместитель губернатора региона Ольга Вовк:

- Ольга Сергеевна, давайте начнем с комплексной программы реновации закрытых административно-территориальных образований региона. Она была запущена в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Чибиса, а позже получила поддержку и на федеральном уровне. Как она меняет облик заполярных гарнизонов и настроение жителей?

- За 2024-2025 годы в ЗАТО выполнен очень большой объем работ. Построены школа на 250 мест в Печенге и бассейн в ЗАТО Североморск, выполнен капремонт кровли и фасада хирургического корпуса ЦРБ в Североморске, капитально отремонтированы 188 многоквартирных домов и 633 квартиры для военнослужащих, заменены 159 лифтов в 74 домах, обновлены 203 подъезда. Также в ЗАТО капитально отремонтированы две школы, музей и культурно-досуговый центр. Ремонт коснулся 38 учебных заведений, социальных и спортивных объектов, открыто 14 уникальных пространств "Сопки" и "Сопки.Спорт". За это время также отремонтированы более 50 километров дорог, четыре объекта ЖКХ, благоустроено 48 дворов и пять общественных территорий, снесен 31 аварийный дом. Тема реновации коснулась практически каждого жителя этих населенных пунктов. В домах стало теплее, перестала течь кровля. Это вроде бы простые, но очень важные преобразования, которые на самом деле сильно влияют на ощущения и настроения людей.

Мы знаем, как устроена жизнь на закрытых территориях. Те, кто сюда приезжают – не только сами военные, но их супруги, часто семьи с детьми, не тешат себя иллюзиями, что в военном гарнизоне все сразу сложится, и жизнь будет комфортной. Сегодня мы видим тенденцию на увеличение рождаемости в ЗАТО, причем растет количество появлений на свет вторых, третьих детей. И это тоже показатель того, насколько уверенно чувствуют себя люди. Поэтому так важно создавать для них комфортные условия.

Жители видят, как населенные пункты меняются буквально на глазах. В столице Северного флота – Североморске за последнее время привели в порядок жилые дома, общественные пространства. Сейчас идет ремонт помещений хирургического корпуса больницы – это важный объект для города с населением около 50 тысяч человек. В следующем году завершим работы в хирургическом корпусе, запланирован ремонт главного корпуса. И еще мы получили федеральные средства на перепрофилирования акушерского корпуса в поликлинику.

Необходимо продолжать создавать объекты, которые закроют потребность в досуге для детей, для семей. В этом году мы открыли бассейн в Североморске по просьбе жителей, но даже не ожидали, что он окажется таким востребованным – за три месяца количество посещений превысило две тысячи.

Мы отремонтировали дороги, заменили теплотрассы в населенных пунктах, где в прежние зимы из-за проблем с отоплением приходилось вводить режим ЧС, чтобы вернуть тепло и в дома, школы и в детские сады. И сейчас видим, что к отопительному сезону в этих населенных пунктах подошли подготовленными.

Так что главный показатель – не количество отремонтированных домов, километров дорог и переложенных труб, но позитивные изменения в восприятии людей, которые видят – населенные пункты меняются к лучшему.

- По решению президента РФ программа реновации ЗАТО продлена до 2030 года. Удастся ли закрыть все потребности или будет необходимость программу еще продлевать?

- Безусловно, эту программу необходимо будет продлевать. План до 2030 года уже сверстан. Мы объехали каждый муниципалитет, выбирая те объекты, которые нужно приводить в порядок в первую очередь. Однако мы понимаем, что выделенных средств на все не хватит. Простой пример: нынешний план предусматривает выделение шести миллиардов рублей по линии Минвостока и четырех миллиардов по линии Минобороны в год. В следующем плане учтены потребности других регионов арктической зоны. Мурманская область получит в общей сложности восемь миллиардов в год.

У нас на следующий период запланирован ремонт порядка 300 многоквартирных домов, на это потребуется большая часть средств. Дома нужно приводить в порядок, иначе потом фонд придет в аварийное состояние, и расселять будет дороже.

Сейчас на программу реновации ЗАТО может рассчитывать не только Мурманская область, у нас семь регионов арктической зоны, которые вместе с нами могут претендовать на нее. Кроме того, все мы понимаем, что инфраструктура со временем устаревает. И то, что мы начали приводить в порядок в 2019 году, к 2030-му снова потребует ремонта.

Постоянный объем финансирования необходим для того, чтобы мы не снижали динамику. Если она снизится, уйдут подрядчики, которые уже наработали опыт, замедлится обновление инфраструктуры - объектов, которые требуют постоянного внимания. Тем более на севере, где срок эксплуатации и зданий, и дорог, и всего остального более короткий.

- Мурманская область стала пионером в программе реновации ЗАТО. Делитесь ли вы своим опытом, востребован ли он?

- К нам постоянно обращаются с вопросами, как удалось попасть в такую программу. Надо сказать, это вообще уникальный случай, когда отдельная программа на федеральном уровне создается для одного региона. И средства выделяются не единовременно, а системно. К нам обращаются коллеги из ассоциации ЗАТО в Арктике. На территории Мурманской области таких территорий пять, а в стране - порядка 34. Кроме того, есть ЗАТО не только по линии Минобороны, такие населенные пункты есть у Росатома, Роскосмоса и других структур. Проблемы у всех примерно схожие. Мы часто представляем наш опыт на разных мероприятиях. И здесь надо отдать должное губернатору Андрею Владимировичу Чибису, который доказал, что без этих средств региону не обойтись.

- В ЗАТО жилье большей частью ремонтируется, а в Мурманске, например, строится новое. При этом скептики говорят, что строить жилье на Крайнем Севере едва ли нужно: дорого, население уезжает... Сколько жилья строится в регионе, кто его покупает?

- У нас на сегодняшний день не такой объем ввода жилья, которым можно похвастаться. Однако в этом году мы перевыполняем план - сейчас уже 176%, мы ввели уже порядка 95 тысяч квадратных метров с учетом ИЖС и многоквартирных домов. К концу года этот показатель еще вырастет.

Давайте для сравнения посмотрим на ситуацию у наших соседей -в Архангельской области. Численность населения сопоставима. Если мы сравним уровень заработных плат и в целом благосостояния населения, то статистика показывает: в Мурманске он выше, чем в Архангельске.

Но при этом и объем строящегося жилья, и покупаемость в Архангельске существенно выше, чем в Мурманске. У нас средний ввод МКД по году - 20-25 тысяч квадратных метров. В Архангельске - 150-140 тысяч квадратных метров. Причем у них в свое время появился свой крупный региональный застройщик, к которому подтянулись небольшие застройщики.

На самом деле, жилье в нашем регионе тоже востребовано. Продажи у разных застройщиков идут. Наверное, главный сдерживающий фактор – то, что жилье в Мурманской области очень долгое время вообще не строилось, и у многих есть опасения – а построят ли, насколько качественно? Даже известные застройщики из других регионов должны заработать свой авторитет здесь заново. Это вопрос доверия, долгосрочного планирования, синдром отложенной жизни, наконец, – когда мурманчане готовы купить жилье в более теплых краях, предполагая, что когда-нибудь уедут с севера. Но опыт показывает, что после переезда многие разочаровываются: не угадали с районом, не повезло с соседями, незнакомый менталитет.

И в какой-то момент на фоне споров – строить или нет – надо было сделать решительный шаг вперед и принять решение, чтобы это все запустилось. Конечно, здесь нельзя умалять заслуг программы Арктической ипотеки, которая стала важным драйвером. Кроме того, к тому моменту на строительном рынке сложилась такая ситуация, когда многие застройщики пришли к выводу о том, что строить в Москве, Петербурге и других городах уже невыгодно, и эта тенденция начала выводить федеральных застройщиков в регионы. Так что мы оказались, что называется, в нужное время в нужном месте, и у нас появилась возможность их привлечь.

Тогда же началась подготовка мастер-планов опорных городов, и мы смогли предлагать застройщикам конкретные локации, условия по строительству, появилась и федеральная поддержка с точки зрения казначейских инфраструктурных кредитов.

Мы долгое время не могли пользоваться Арктической ипотекой – не было первичной застройки, да и предельная стоимость квадратного метра на тот момент составляла 86 тысяч рублей. Нам все говорили, что поменять методику расчета для получения арктической ипотеки невозможно. И все же нам удалось этого добиться. И сейчас у нас более-менее адекватная рыночная цена - примерно 155 тысяч рулей за квадратный метр.

- Почему региональные власти не могут строить жилье сами? Ведь в регионе много аварийного, ветхого жилья, есть потребность в социальном жилье.

- Все расчеты говорят о том, что нам самим строить жилье, даже для расселения аварийных домов, для социальных категорий - дороже, чем застройщикам, которые подходят к решению задачи с точки зрения экономической выгоды. Застройщик всегда ищет место, где строить дешевле, где точно купят и так далее. Если мы определим одного подрядчика, технические решения могут получиться существенно дороже, чем у частной компании.

Поэтому мы очень рады тому, что частные застройщики поверили и зашли в регион. На сегодняшний день на территории Мурманской области активно строится 20 жилых домов, в которых порядка 4 тысяч квартир и 80% предназначены для продажи населению. И сейчас уже не мы уговариваем застройщиков, а они приходят к нам, интересуются, готовы не просто получать участки под строительство, а покупать их, решать многие вопросы, в том числе и расселения аварийного жилья.

Пока застройщики выставили на рынок 2032 квартиры. По последним данным из них уже продана 527 квартира. При этом 72% приобретены с использованием льготных ипотечных программ: 58% – по "Арктической ипотеке" и 14% – по "Семейной". Сейчас, чтобы процесс еще больше активизировался, застройщикам необходимо доказать свою надежность, выполнять все качественно и в срок.

- В последние годы в самом Мурманске строятся не только жилые дома и социальные объекты. Один из серьезных проектов – реконструкция центральной площади Пять Углов. Когда работы завершатся и что будет представлять собой площадь?

- Споры о том, как должна выглядеть главная площадь, можно сказать, визитная карточка города, велись давно. Ее облик не менялся с 1980-х годов – гравийное покрытие, по которому трудно ходить, громадная клумба в центре. А вот по вопросу о том, что здесь делать, было сломано немало копий, создано множество проектов, проводились конкурсы.

Дело в том, что это центр города, и эта территория должна быть не только удобной и красивой, она должна быть узнаваемой – чтобы каждый, кто посмотрел на картинку, сразу мог сказать – "о, это Мурманск". Так что необходимо было создать такой объект, который отражал бы стилистику города, его дух, его стержень. Кроме того, нужно было выстроить всю композицию вокруг архитектурной доминанты – 18-этажной гостиницы "Арктика", самого высокого и, пожалуй, самого узнаваемого здания Мурманска.

Еще одно важное требование – простота технического обслуживания. Зимы у нас затяжные и суровые, покрытие должно быть простым в уходе, чтобы не приходилось скалывать лед ломом. Кстати, с этой проблемой – когда даже новые объекты быстро приходят в негодность, мы сталкиваемся постоянно, приходится восстанавливать, ремонтировать.

В ходе реконструкции, когда мы уже приступили к работам в прошлом сезоне, возникло немало сложностей, но со всеми справились. Открытие нового пространства запланировано на следующий год. Центральным элементом площади станут "льдины" из архитектурного бетона, им требуется тщательная шлифовка в хорошую погоду.

- Сегодня много говорится о том, что арктические города должны быть комфортными для жизни – теплыми и благоустроенными. Как принимаются решения по тем или иным проектам, ведь всем угодить трудно?

- Выполнить проект так, чтобы он устроил абсолютно всех, невозможно. Здесь вопрос в том, чтобы каждый находил в том или ином пространстве для себя интерес. Яркий пример - Поморская набережная в городе Коле, которая полюбилась не только жителям Колы, но и мурманчанам. После реконструкции получилось пространство, которое интересно и взрослым, и детям, там проводится множество мероприятий. Этот проект показал, как современные общественные пространства могут быть комфортными для людей.